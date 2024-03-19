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≡ Детский сад в 9 микрорайоне "Ак Ерке и К" закрывается...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48803
Детский сад в 9 микрорайоне "Ак Ерке и К" закрывается...
Отправлено: 19.03.24 - 15:10
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"Уважаемые родители, у меня для вас есть очень печальная новость. Сегодня нам сообщили, что детский сад с первого мая закрывается, причем навсегда, так как нам не продлили аренду помещения. Насколько я знаю, будут предлагать другие места", - вот такое вот сообщение получили сегодня родители детей, посещающих данный детский сад.
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
149
Re: Детский сад в 9 микрорайоне "Ак Ерке и К"...
Отправлено: 19.03.24 - 15:10
#1
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Ещё вот добавлю дет сад не при школе , отдельно стоящие здание. Что происходит с детскими садами у нас, что теперь увольняться с работы и сидеть с ребенком. Почему это никак не освещается и все делается в тихушку. Кто этот арендодатель (владелец) который не продлевает аренду? При школах закрывают, объясняют тем что школьникам места мало, а тут то в чем причина? За деньги готовы даже на детей плевать?
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
390
Re: Детский сад в 9 микрорайоне "Ак Ерке и К"...
Отправлено: 19.03.24 - 16:29
#2
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Цитата:
Odin_iz_Teh:
Кто этот арендодатель (владелец) который не продлевает аренду?

Ну как бы он (арендодатель) в своем праве.... Не знаю как там в договоре но обычно уведомление о расторжении договора направляется за 1 мес. до истечения договора. Возможно какие-то свои планы появились....Другое дело, что арендатор при заключении договора мог предусмотреть иные сроки уведомления чтобы успеть найти другое помещение. Лио договариваться на длительную аренду более 1 года с уведомлением за 6 мес (там правда и стоимость аренды другая будет).
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
149
Re: Детский сад в 9 микрорайоне "Ак Ерке и К"...
Отправлено: 19.03.24 - 17:45
#3
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Да думается мне планы тут одни - "Что нам стоит небоскреб среди 5ти этажек построить - снесем детсад и будем жить!" А дети побоку, как там бывший сказал " ты же с гос-вом не советовался, когда детей делал…" это сугубо родителей головная боль в какой садик их теперь пристраивать.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
693
Детский сад в 9 микрорайоне "Ак Ерке и К" закрывается...
Отправлено: 19.03.24 - 18:22
#4
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Цитата:
уведомление о расторжении договора направляется за 1 мес. до истечения договора

Ну так то и пишут что с мая...
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