Re: Детский сад в 9 микрорайоне "Ак Ерке и К"...

Отправлено: - 15:10

Ещё вот добавлю дет сад не при школе , отдельно стоящие здание. Что происходит с детскими садами у нас, что теперь увольняться с работы и сидеть с ребенком. Почему это никак не освещается и все делается в тихушку. Кто этот арендодатель (владелец) который не продлевает аренду? При школах закрывают, объясняют тем что школьникам места мало, а тут то в чем причина? За деньги готовы даже на детей плевать?