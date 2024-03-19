Детский сад в 9 микрорайоне "Ак Ерке и К" закрывается...
Odin_iz_Teh
19 марта 2024, 14:43
Всем здравствуйте!
"Уважаемые родители, у меня для вас есть очень печальная новость. Сегодня нам сообщили, что детский сад с первого мая закрывается, причем навсегда, так как нам не продлили аренду помещения. Насколько я знаю, будут предлагать другие места", - вот такое вот сообщение получили сегодня родители детей, посещающих данный детский сад.
Следом пришло и такое сообщение: "Если соберётся достаточно человек, то могут сделать частную на Садовой, но оплата около 80 000".
Хотелось бы поинтересовать у арендодателя - куда идти детям? И кто этот арендодатель? И что там будет вместо детского сада?
Ну а так даже не знаю, что ещё сказать, вернее сказать есть что, но цензура не пропустит.
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