19 марта 2024, 14:43

Всем здравствуйте!

"Уважаемые родители, у меня для вас есть очень печальная новость. Сегодня нам сообщили, что детский сад с первого мая закрывается, причем навсегда, так как нам не продлили аренду помещения. Насколько я знаю, будут предлагать другие места", - вот такое вот сообщение получили сегодня родители детей, посещающих данный детский сад.

Следом пришло и такое сообщение: "Если соберётся достаточно человек, то могут сделать частную на Садовой, но оплата около 80 000".

Хотелось бы поинтересовать у арендодателя - куда идти детям? И кто этот арендодатель? И что там будет вместо детского сада?

Ну а так даже не знаю, что ещё сказать, вернее сказать есть что, но цензура не пропустит.