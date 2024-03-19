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≡ За последние 10 лет в Казахстане исчезли около 600 сел
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48802
За последние 10 лет в Казахстане исчезли около 600 сел
Отправлено: 19.03.24 - 13:21
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За последние 10 лет в Казахстане исчезли около 600 сел. Такие данные сегодня на заседании правительства привел заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1188
Re: За последние 10 лет в Казахстане исчезли около 600 сел
Отправлено: 19.03.24 - 13:21
#1
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А село - основа любого государства, любой страны, при любой системе.
Не будет села - не будет ничего.
...
А им герб не нравится...
"Что бы ни делать, лишь бы ничего не делать"?
Или отвлекают народ от окончательной распродажи иностранцам всего, что ещё не продано?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6773
Re: За последние 10 лет в Казахстане исчезли около 600 сел
Отправлено: 19.03.24 - 14:12
#2
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прожиточного минимума составляет 7,2 процента, а уровень безработицы – 4,7 процента
Почти 12% населения,а это два с половиной миллиона голодных людей на краю нищеты. Похоже американские советники действительно нацелены на уничтожение второсортных людей,а ручные президенты охотно исполняют их заветы....
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