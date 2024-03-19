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За последние 10 лет в Казахстане исчезли около 600 сел
За последние 10 лет в Казахстане исчезли около 600 сел
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