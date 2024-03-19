За последние 10 лет в Казахстане исчезли около 600 сел. Такие данные сегодня на заседании правительства привел заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Село Свободное в Камыстинском районе упразднили в 2019 году / Фото из архива "НГ"



По информации Байбазарова, на сегодняшний день в республике насчитывается 6 256 сельских населенных пунктов, в которых проживают 7,6 миллиона человек, что составляет 38,4 процента от общей численности населения страны.

"При этом доля сельского населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 7,2 процента, а уровень безработицы – 4,7 процента. Доля самозанятых - 33 процента, или 1,2 миллиона человек. В результате проведенной работы в соответствии с требованиями закона "Об административно-территориальном устройстве" за последние 10 лет количество сельских населенных пунктов сократилось с 6 838 до 6 256, или на 582 единицы", - сообщил чиновник.

Как сообщил министр, в основном исчезли села, где проживало менее 50 человек. Они вошли в состав близлежащих населенных пунктов.