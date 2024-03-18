Re: Пружины, автомобили, железо... - На встрече с...

Отправлено: - 13:11

Чёт какой то бред



Корейцев похвалил за завод Киа

Башкир похвалил за сотрудничество с Башкирией

Евреев за Израильскую медицину

Немцев за Мерседесы



Они что иностранные граждане? Причем тут наши этно объединения и иностранные инвестиции?

Такое ощущение что Акиму просто не о чем было с ними общаться он и ушел в экономику



Этно объединения это в первую очередь инструмент влияния на общество

А все ли хорошо в ваших общинах? А есть ли какие вопросы? Притензии? Может какие-то нерешённые конфликты? Армяне с Азербайджанцами как общаются у нас? А русский дом с украинским? Еврейская община имеет какие либо вопросы? Никто ваших тут в турбинах не ищет? Если будут эксцессы сразу ко мне и будем разбираться на высшем уровне

Вот о чем речь надо вести



Ну и главное



Если мы строим свою идеологию на аргументе "120 наций под одним шаныраком мирно живут"

Ну покажите эти нации



Где фестивали кавказкой культуры? Где Октоберфест? Масленица? Дни украинской и корейских культурных программ

И тогда уже не надо будет никому ниче доказывать снимая дебильные ролики в ответ Канделаки и симонянихе



У вас там таджиков бьют и еврейские погромы устраивают

А у нас смотрите во всех школах прошел день презентация еврейской кухни

Вот это работа АНК