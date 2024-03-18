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≡ Пружины, автомобили, железо... - На встрече с этнокультурными объединениями аким Костанайской области говорил об инвестпроектах
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48801
Пружины, автомобили, железо... - На встрече с этнокультурными объединениями аким Костанайской области говорил об инвестпроектах
Отправлено: 18.03.24 - 19:40
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Встреча прошла сегодня в Доме дружбы в форме экскурсии - глава региона посетил каждый центр и практически везде говорил об экономике. После посещения 19-ти культурных центров их председатели и аким за круглым столом обсудили жизнь области.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20275
Re: Пружины, автомобили, железо... - На встрече с...
Отправлено: 18.03.24 - 19:40
#1
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!//Пружины, автомобили, железо... - На встрече с этнокультурными объединениями//

По моим представлениям, у этнокультурных объединений совсем другие цели и задачи.
Не эти точно, что в заголовке.
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9981
Re: Пружины, автомобили, железо... - На встрече с...
Отправлено: 18.03.24 - 20:16
#2
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Аким привёл в качестве примера большого шага в этом направлении крупный проект в Рудном.----А как там с цементом ? Где купить можно ?
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d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
430
Re: Пружины, автомобили, железо... - На встрече с...
Отправлено: 18.03.24 - 21:05
#3
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Цитата:
Гога:
крупный проект в Рудном.----А как там с цементом ?


На цемент не назначили этнокультурный центр ))
Но это было при другом начальнике, сейчас все не так - теперь есть у кого спросить за пружинный завод
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1011
Re: Пружины, автомобили, железо... - На встрече с...
Отправлено: 18.03.24 - 21:47
#4
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Гога:
Аким привёл в качестве примера большого шага в этом направлении крупный проект в Рудном.----А как там с цементом ? Где купить можно ?[/quote

.....где,где в Караганде.....барбамбия кергуду шутка...я думаю как всегда в Коркино...мощный проект был колЭсо обозрения..... :-P :-P :-P
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6010
Пружины, автомобили, железо... - На встрече с этнокультурными объединениями аким Костанайской области говорил об инвестпроектах
Отправлено: 19.03.24 - 00:42
#5
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Я думал что Ассамблеи уже нет: - проект то из старого казахстана- елбасинское изобретение.
Никому не нужная и бестолковая организация- и так как говорить там не о чём и поэтому говорили об экономике.

[Исправлено: ACROS, 19.03.2024 - 01:45]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15274
Re: Пружины, автомобили, железо... - На встрече с...
Отправлено: 19.03.24 - 13:11
#6
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Чёт какой то бред

Корейцев похвалил за завод Киа
Башкир похвалил за сотрудничество с Башкирией
Евреев за Израильскую медицину
Немцев за Мерседесы

Они что иностранные граждане? Причем тут наши этно объединения и иностранные инвестиции?
Такое ощущение что Акиму просто не о чем было с ними общаться он и ушел в экономику

Этно объединения это в первую очередь инструмент влияния на общество
А все ли хорошо в ваших общинах? А есть ли какие вопросы? Притензии? Может какие-то нерешённые конфликты? Армяне с Азербайджанцами как общаются у нас? А русский дом с украинским? Еврейская община имеет какие либо вопросы? Никто ваших тут в турбинах не ищет? Если будут эксцессы сразу ко мне и будем разбираться на высшем уровне
Вот о чем речь надо вести

Ну и главное

Если мы строим свою идеологию на аргументе "120 наций под одним шаныраком мирно живут"
Ну покажите эти нации

Где фестивали кавказкой культуры? Где Октоберфест? Масленица? Дни украинской и корейских культурных программ
И тогда уже не надо будет никому ниче доказывать снимая дебильные ролики в ответ Канделаки и симонянихе

У вас там таджиков бьют и еврейские погромы устраивают
А у нас смотрите во всех школах прошел день презентация еврейской кухни
Вот это работа АНК
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