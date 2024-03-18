Встреча акима Костанайской области Кумара АКСАКАЛОВ с председателями культурных центров прошла сегодня, 18 марта, в Доме дружбы в форме экскурсии - глава региона посетил каждый центр и практически везде говорил об экономике.

В башкирском центре аким поднял тему сотрудничества Казахстана и Башкирии.

- Один башкирский инвестпроект здесь реализуется - пружинный завод. Глава Башкирии сам его отслеживает, - поделился Кумар Аксакалов.

Аким области с Салаватом Вальшиным, председателем Башкирского этнокультурного объединения «Азатлык» (справа)

- Сейчас между Казахстаном и Башкортостаном налаживается очень тесное сотрудничество, очень много инвестпроеков планируется, - поддержал акима председатель Башкирского этнокультурного объединения «Азатлык» Салават ВАЛЬШИН.

В Еврейском центре аким выразил дань уважения Бертрану Иосифовичу Рубинштейну, первому начальнику Костанайского отделения железной дороги, Почётному железнодорожнику СССР.

Аким области с Вадимом Чашковым, председателем Еврейского культурного центра

- Один из величайших труженников Костанайщины, - сказал Кумар Аксакалов.

После посещения 19-ти культурных центров их председатели и аким за круглым столом обсудили жизнь области. Кумар Аксакалов обратил внимание на важность межкультурного единения для страны и развития Ассамблеи народа Казахстана.

- Этот уникальный институт обрел новые инструменты парламентского представительства, что соответствует передовой международной практике, - обозначил аким. - 12 членов Ассамблеи вошли в состав Национального курултая. Президент сказал, что наша сила - в единстве и солидарности. В этом году начало священного месяца Рамазан пришлось в пору католического поста. Сейчас время проведения Наурыза и Рамазана совпало с Масленицей. Эти праздники стали для миллионов граждан нашей страны общими. Я вижу в этом большой символизм. Многонациональность является нашим национальным брендом.

После чего перешел к более приземленным вопросам.

- Мы должны в течение двух лет на 100% завершить все работы по обеспечению населения качественной питьевой водой, - сказал аким области. - Ещё есть сёла, которые пользуются привозной. Вода - это жизнь, вода - это здоровье.

Ещё при посещении корейского культурного центра Кумар Аксакалов похвалил корейскую диаспору за активность, упомянув о предстоящем запуске завода КИА в Костанае. На круглом столе он продолжил эту тему, напомнив, почему этот проект - уникальный для южнокорейского автопрома:

Аким области с Ульяной Ким, председателем ОО «Корейский этнокультурный центр Костанайской области»

- В следующем году будет запущен завод КИА. 18 ноября прошлого года начали строительство. 1,5 тыс. человек будет трудоустроено, 70 тыс. автомобилей будет выпускаться. Это мелкоузловая сборка с последующей локализацией, не крупноузловая. Порядка 4-5 моделей будет производиться. Компания КИА большей частью средств заходит в этот проект сама. Ранее в заводах, которые они открывали по всему миру, порядка 7 заводов, компания КИА входила небольшими средствами. И основную часть платили представители тех государств - бизнесмены, либо квазигосударственный сектор. Здесь же, у нас в Казахстане, КТП впервые в мире заходит большей частью средств сама. Это говорит о высоком уровне доверия к нашей стране, об инвестиционном климате Казахстана. Первый автомобиль сойдет с конвейера в июле 2025 года.

Говорили также о необходимости перехода от добычи и сбыта сырья к его переработке в Казахстане. Аким привёл в качестве примера большого шага в этом направлении крупный проект в Рудном.

- Мы работаем над созданием огромного проекта по горяче-брикетированному железу, - пояснил Кумар Аксакалов. - Вы знаете, что железная руда отправлялась в Российскую Федерацию и другие страны, а здесь ничего не перерабатывалось, к сожалению. Сколько можно отправлять сырьём и получать из других стран продукцию из нашей же руды? Из многих стран мира мы получаем сталь готовую, хотя 4% мировых запасов железной руды находится в Костанайской области. Проект будет реализован компанией ERG. 4 млн тонн готовой продукции мы планируем. Эффект только этого проекта составляет 60 млрд тенге дополнительных налогов. Сейчас, когда мы не занимаемся переработкой, эти деньги остаются в других государствах.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА