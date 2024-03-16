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≡ Советчицы, патриотки, просто красавицы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48801
Советчицы, патриотки, просто красавицы
Отправлено: 16.03.24 - 20:36
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Вот и весна напомнила ярким солнечным светом о своем скором явлении, и душа начала оттаивать от долгой морозной зимы. И слова просятся теплые, искренние и важные. Сами посудите: Весна, Радость, Жизнь, Судьба, Страна, Победа! Все - женского рода. В этой статье расскажем о женщинах нашего края. Чем они жили, что их волновало и тревожило, заботило и радовало. Как в их судьбах отразились гражданская война, НЭП, коллективизация, ликвидация неграмотности, Великая Отечественная война, целина. Документы и фотографии помогут ответить на этот вопрос.
Читать статью

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20275
Re: Советчицы, патриотки, просто красавицы
Отправлено: 16.03.24 - 20:36
#1
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///Аул, расположенный в районе современного города, по приказу бая покинул убитую горем мать, не оказав ей никакой поддержки. Женщина, оплакивая тяжелую утрату, сравнивала погибших дочерей с парой (кос) изумрудных драгоценных пуговиц (тана). Эту мать застали первые переселенцы, которые приняли женщину-казашку в свою крестьянскую семью. Поселенцы, русские крестьяне, поняли по-своему часто повторяемое сравнение матери (кос-тана) как имена дочерей и назвали свое поселение Кустанай. Предание повествует о дружбе русского и казахского народов.//

казахи бросили женщину казашку.
русские крестьяне приняли ее в свою семью.
Поселенцы назвали поселение Кустанай.
все по полочкам.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20275
Re: Советчицы, патриотки, просто красавицы
Отправлено: 16.03.24 - 20:37
#2
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статьи Натальи Здоровец всегда приятно читать.
все основано на фактах.
это история.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
245
Re: Советчицы, патриотки, просто красавицы
Отправлено: 19.03.24 - 09:32
#3
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Мне очень нравятся статьи Натальи Здоровец об истории Кустаная.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6010
Re: Советчицы, патриотки, просто красавицы
Отправлено: 19.03.24 - 10:27
#4
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Цитата://краю лога Абильсай - 4 дома терпимости».//

Всё легально: - и налоги наверное платили.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22486
Советчицы, патриотки, просто красавицы
Отправлено: 19.03.24 - 10:42
#5
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Цитата:
alex_60:
казахи бросили женщину казашку. русские крестьяне приняли ее в свою семью. Поселенцы назвали поселение Кустанай. все по полочкам.

Местный дон академик диссертацию защитил практически по теме названия города, с его слов дон там вообще другая история была, дон.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6010
Советчицы, патриотки, просто красавицы
Отправлено: 19.03.24 - 12:32
#6
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Цитата:
maxsaf:
казахи бросили женщину казашку.


Там же написано: - по ПРЕДАНИЮ. Было это или не было - бабушка надвое сказала.

Скорее всего - ничего этого не было: - я не историк и не дон, но точно знаю что раньше казахи жили РОДОМ-РУ, то есть все друг-другу родственники, и никогда не бросали своих соплеменников, и ни какой бай ЕДИНОВЛАСНО не рулил родом, всегда были АКСАКАЛЫ-СТАРЕЙШИНЫ рода и вопросы откочёвки или ещё что то подобное, принималось совместно.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15274
Советчицы, патриотки, просто красавицы
Отправлено: 19.03.24 - 12:59
#7
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Цитата:
ACROS:
Там же написано: - по ПРЕДАНИЮ. Было это или не было - бабушка надвое сказала.

Ага то тёрли про какую то сказку про двух сестер по имени Кос и Таны
То уже другая история вылезла


Чушь всякую порят

Когда сюда приехали спецы выбирать место под город
Уже стояло два урочища урдабай и Костанай
Остановились на Костанае и от названия урочища дали потом имя городу
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