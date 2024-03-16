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ACROS:

Там же написано: - по ПРЕДАНИЮ. Было это или не было - бабушка надвое сказала.

Цитата:Ага то тёрли про какую то сказку про двух сестер по имени Кос и ТаныТо уже другая история вылезлаЧушь всякую порятКогда сюда приехали спецы выбирать место под городУже стояло два урочища урдабай и КостанайОстановились на Костанае и от названия урочища дали потом имя городу