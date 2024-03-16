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Советчицы, патриотки, просто красавицы
Советчицы, патриотки, просто красавицы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48801
Советчицы, патриотки, просто красавицы
Отправлено: 16.03.24 - 20:36
Вот и весна напомнила ярким солнечным светом о своем скором явлении, и душа начала оттаивать от долгой морозной зимы. И слова просятся теплые, искренние и важные. Сами посудите: Весна, Радость, Жизнь, Судьба, Страна, Победа! Все - женского рода. В этой статье расскажем о женщинах нашего края. Чем они жили, что их волновало и тревожило, заботило и радовало. Как в их судьбах отразились гражданская война, НЭП, коллективизация, ликвидация неграмотности, Великая Отечественная война, целина. Документы и фотографии помогут ответить на этот вопрос.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20275
Re: Советчицы, патриотки, просто красавицы
Отправлено: 16.03.24 - 20:36
///Аул, расположенный в районе современного города, по приказу бая покинул убитую горем мать, не оказав ей никакой поддержки. Женщина, оплакивая тяжелую утрату, сравнивала погибших дочерей с парой (кос) изумрудных драгоценных пуговиц (тана). Эту мать застали первые переселенцы, которые приняли женщину-казашку в свою крестьянскую семью. Поселенцы, русские крестьяне, поняли по-своему часто повторяемое сравнение матери (кос-тана) как имена дочерей и назвали свое поселение Кустанай. Предание повествует о дружбе русского и казахского народов.//
казахи бросили женщину казашку.
русские крестьяне приняли ее в свою семью.
Поселенцы назвали поселение Кустанай.
все по полочкам.
казахи бросили женщину казашку.
русские крестьяне приняли ее в свою семью.
Поселенцы назвали поселение Кустанай.
все по полочкам.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20275
Re: Советчицы, патриотки, просто красавицы
Отправлено: 16.03.24 - 20:37
статьи Натальи Здоровец всегда приятно читать.
все основано на фактах.
это история.
все основано на фактах.
это история.
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 245
Re: Советчицы, патриотки, просто красавицы
Отправлено: 19.03.24 - 09:32
Мне очень нравятся статьи Натальи Здоровец об истории Кустаная.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6010
Re: Советчицы, патриотки, просто красавицы
Отправлено: 19.03.24 - 10:27
Цитата://краю лога Абильсай - 4 дома терпимости».//
Всё легально: - и налоги наверное платили.
Всё легально: - и налоги наверное платили.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 22486
Советчицы, патриотки, просто красавицы
Отправлено: 19.03.24 - 10:42
Цитата:
Местный дон академик диссертацию защитил практически по теме названия города, с его слов дон там вообще другая история была, дон.
alex_60:
казахи бросили женщину казашку. русские крестьяне приняли ее в свою семью. Поселенцы назвали поселение Кустанай. все по полочкам.
казахи бросили женщину казашку. русские крестьяне приняли ее в свою семью. Поселенцы назвали поселение Кустанай. все по полочкам.
Местный дон академик диссертацию защитил практически по теме названия города, с его слов дон там вообще другая история была, дон.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6010
Советчицы, патриотки, просто красавицы
Отправлено: 19.03.24 - 12:32
Цитата:
Там же написано: - по ПРЕДАНИЮ. Было это или не было - бабушка надвое сказала.
Скорее всего - ничего этого не было: - я не историк и не дон, но точно знаю что раньше казахи жили РОДОМ-РУ, то есть все друг-другу родственники, и никогда не бросали своих соплеменников, и ни какой бай ЕДИНОВЛАСНО не рулил родом, всегда были АКСАКАЛЫ-СТАРЕЙШИНЫ рода и вопросы откочёвки или ещё что то подобное, принималось совместно.
maxsaf:
казахи бросили женщину казашку.
казахи бросили женщину казашку.
Там же написано: - по ПРЕДАНИЮ. Было это или не было - бабушка надвое сказала.
Скорее всего - ничего этого не было: - я не историк и не дон, но точно знаю что раньше казахи жили РОДОМ-РУ, то есть все друг-другу родственники, и никогда не бросали своих соплеменников, и ни какой бай ЕДИНОВЛАСНО не рулил родом, всегда были АКСАКАЛЫ-СТАРЕЙШИНЫ рода и вопросы откочёвки или ещё что то подобное, принималось совместно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15274
Советчицы, патриотки, просто красавицы
Отправлено: 19.03.24 - 12:59
Цитата:
Ага то тёрли про какую то сказку про двух сестер по имени Кос и Таны
То уже другая история вылезла
Чушь всякую порят
Когда сюда приехали спецы выбирать место под город
Уже стояло два урочища урдабай и Костанай
Остановились на Костанае и от названия урочища дали потом имя городу
ACROS:
Там же написано: - по ПРЕДАНИЮ. Было это или не было - бабушка надвое сказала.
Там же написано: - по ПРЕДАНИЮ. Было это или не было - бабушка надвое сказала.
Ага то тёрли про какую то сказку про двух сестер по имени Кос и Таны
То уже другая история вылезла
Чушь всякую порят
Когда сюда приехали спецы выбирать место под город
Уже стояло два урочища урдабай и Костанай
Остановились на Костанае и от названия урочища дали потом имя городу
-
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