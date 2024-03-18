Отправлено: - 21:39

alex_60:

Сейчас вообще как говорят не терапевт сидит на раздаче, а просто фельдшер рулит записью к специалистам.

Цитата:Тоже попал к фельдшеру, и поблагодарил небеса, что не ветеринар принимает.Казалось бы, самое здравомыслящее ведомство должно быть, ан нет надюша ошиблася. Всё как всегда, как и везде... Будьте здоровы, живите богато...