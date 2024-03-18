Глава Минздрава Акмарал Альназарова объяснила, каким образом казахстанцы смогут записаться к узким специалистам в поликлиниках без приема у терапевта, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам чиновницы, пока казахстанцы смогут попасть к врачам напрямую по восьми направлениям.

"Конечно, сразу отпустить на все виды поводов для записи к врачу невозможно. Мы провели анализ нормативно-правовых актов самого Минздрава. Например, если есть в целом подозрение на злокачественное образование, которое пациент получил на УЗИ и КТ, ему нет необходимости идти к врачу общей практики. Он сразу идет к онкологу. Если есть травма глаза, он сразу идет к офтальмологу", - рассказала Альназарова в кулуарах Мажилиса.

Министр пообещала предоставить перечень указанных восьми специалистов в письменном виде через пресс-службу Минздрава. Попасть к таким врачам можно будет по записи через приложение Damumed - там появятся отдельные "кнопки", отметила она.

Кроме этого, увеличится время так называемого "свободного окна" - с 10 до 15 дней.

"Сегодня срок ожидания – 10 дней, мы удлинили в ручном режиме его до 15 дней. Чтобы в течение этого времени запись к узкому специалисту была открыта", - добавила глава Минздрава.

Напомним: ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что с 1 апреля этого года казахстанцы смогут записываться к ряду специалистов в поликлиниках в обход терапевта.