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Казахстанцы теперь смогут попасть к профильным врачам без направления терапевта

22 февраля 2024, 14:18 |  Государство

Министерство здравоохранения внесло изменения в стандарты оказания медицинской помощи в поликлинике, передаёт Orda.kz.

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Согласно изменениям, с марта 2024 года планируется:

  • сократить перечень анализов на плановую госпитализацию на 42 исследования;
  • увеличить сроки их действия с 10 до 14 дней и с одного месяца до трёх.

Также с апреля упростят порядок обращения к узким специалистам. Так, пациенты смогут попасть к ним без направления врача общей практики. Речь идёт о таких случаях, как:

  • неотложные состояния и травмы;
  • стоматологическая помощь;
  • заболевания дерматовенерологического профиля;
  • приемы к акушер-гинекологу и психологу;
  • приемы онколога и онкогематолога;
  • приемы кардиолога эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, хирурга пациентов, состоящих на диспансерном учете;
  • повторные приемы к профильному специалисту по его назначению;
  • приемы специалистов в молодежных центрах здоровья;
  • при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и других мобильных служб.