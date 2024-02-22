Казахстанцы теперь смогут попасть к профильным врачам без направления терапевта
22 февраля 2024, 14:18 | Государство
Министерство здравоохранения внесло изменения в стандарты оказания медицинской помощи в поликлинике, передаёт Orda.kz.
Фото: пресс-служба Минздрава РК
Согласно изменениям, с марта 2024 года планируется:
- сократить перечень анализов на плановую госпитализацию на 42 исследования;
- увеличить сроки их действия с 10 до 14 дней и с одного месяца до трёх.
Также с апреля упростят порядок обращения к узким специалистам. Так, пациенты смогут попасть к ним без направления врача общей практики. Речь идёт о таких случаях, как:
- неотложные состояния и травмы;
- стоматологическая помощь;
- заболевания дерматовенерологического профиля;
- приемы к акушер-гинекологу и психологу;
- приемы онколога и онкогематолога;
- приемы кардиолога эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, хирурга пациентов, состоящих на диспансерном учете;
- повторные приемы к профильному специалисту по его назначению;
- приемы специалистов в молодежных центрах здоровья;
- при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и других мобильных служб.
Последние новости
22.02.24 17:26 Эксперты - для головы, зрители - для души. Итоги конкурса документальных фильмов подвели в Костанае
22.02.24 17:09 "В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в Казахстане хотят ввести дополнительный налог на газировку
22.02.24 16:17 Почему бизнесу в современном мире не обойтись без SEO: взгляд компании Netpeak Казахстан
22.02.24 15:21 Право на бесплатный проезд в общественном транспорте получила еще одна категория костанайцев
22.02.24 13:19 Вышел на зайца, убил двух косуль - Предварительные итоги ОПМ "Браконьер" подвели в Костанайской области
22.02.24 12:10 «Нарушений судом не усматривается» - Строительство 9-этажного дома в Костанае соседи требовали признать незаконным
22.02.24 11:18 Подготовка к ЕНТ и дебатные клубы - Как используют Дворец школьников IQostanay, рассказал его преподаватель
22.02.24 10:42 Завершился первый в истории казахстанского футбола предсезонный турнир «Зимний Кубок ПФЛК»
21.02.24 17:39 Если в школе всего один ученик... - Проблемы финансирования и безопасности учреждений образования обсудили в Костанае
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.