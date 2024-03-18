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«За 500 тысяч - позор!» - Аким Костаная о фактах, когда сети к новостройкам остаются без хозяина
«За 500 тысяч - позор!» - Аким Костаная о фактах, когда сети к новостройкам остаются без хозяина
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