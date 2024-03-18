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≡ «За 500 тысяч - позор!» - Аким Костаная о фактах, когда сети к новостройкам остаются без хозяина
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48793
«За 500 тысяч - позор!» - Аким Костаная о фактах, когда сети к новостройкам остаются без хозяина
Отправлено: 18.03.24 - 15:16
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Вопрос обсуждался сегодня, 18 марта, на аппаратном совещании. Инженерные коммуникаций, построенные частными компаниями к многоквартирным домам, после введения в эксплуатацию не передаются в коммунальную собственность города — так обозначила проблему руководитель отдела госактивов и закупок Алия СЕГИЗБАЕВА.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1740
Re: «За 500 тысяч - позор!» - Аким Костаная о фактах, когда сети...
Отправлено: 18.03.24 - 15:16
#1
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Цитата:
- Это серьезна проблема. Был случай недавно - девочка упала в люк. Он был фактически бесхозный. Построили, документы не оформили, на баланс «Костанай-Су» не передали,

Источник:

Так почему тогда отдел строительства Акимата города подписывает акт ввода в эксплуатацию на объект с не сданными в коммунальную собственность сетями? Если бы ребёнок не упал в колодец так бы и продолжалась вакханалия с сетями.
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