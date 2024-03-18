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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51728 - Это серьезна проблема. Был случай недавно - девочка упала в люк. Он был фактически бесхозный. Построили, документы не оформили, на баланс «Костанай-Су» не передали,Источник:

Цитата:Так почему тогда отдел строительства Акимата города подписывает акт ввода в эксплуатацию на объект с не сданными в коммунальную собственность сетями? Если бы ребёнок не упал в колодец так бы и продолжалась вакханалия с сетями.