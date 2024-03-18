Вопрос обсуждался сегодня, 18 марта, на аппаратном совещании. Инженерные коммуникаций, построенные частными компаниями к многоквартирным домам, после введения в эксплуатацию не передаются в коммунальную собственность города - так обозначила проблему руководитель отдела госактивов и закупок Алия СЕГИЗБАЕВА.

- Из-за этого впоследствии такие коммуникации остаются без обслуживания специализированными организациями, - пояснила она.

И отметила, что действия застройщиков противоречат требованиям закона. Конкретно - поправкам в Закон РК «О жилищных отношениях» от 15 марта 2023 года.

- В соответствии с ними застройщики в течение 6 месяцев с момента регистрации многоквартирного жилого дома обязаны обеспечить безвозмездную передачу наружных инженерных сетей и сооружений многоквартирного жилого дома в коммунальную собственность, - сказала Сегизбаева. - До введения данной нормы застройщики во избежание затрат на оформление правоустанавливающей, идентификационной и иной документации просто оставляли инженерные коммуникации в статусе бесхозяйного имущества.

Докладчик привела примеры: объекты инженерной инфраструктуры многоквартирных жилых домов по ул. Зеленая, 25/1 (застройщик – ТОО «Елена Д», год постройки - 2021); по ул. Сейфуллина, 2 "А" (застройщик – ТОО «Ирина и К», год постройки – 2021); по ул. Свободы, 98 "А" (застройщик – ТОО «ВИП-17», год постройки - 2020) государством были вынужденно поставлены на учет как бесхозяйное имущество. На сегодня по коммуникациям к домам по ул. Сейфуллина, 2 "А" и Свободы, 98 "А" изготовлены правоустанавливающие документы и они закреплены на балансе обслуживающих организаций.

- Во избежание негативных последствий из-за бесхозности коммуникаций обращаюсь к частным застройщикам через СМИ и напоминаю о необходимости добросовестно исполнять обязательства, предусмотренные действующим законодательством, - сказала Алия Сегизбаева.

Сейчас в Костанае числятся 66 объектов, имеющих статус бесхозяйных, из них 37 - объекты коммуникаций. Некоторые еще с советских времен «зависли», но и недавно построенных немало.

- Это серьезна проблема. Был случай недавно - девочка упала в люк. Он был фактически бесхозный. Построили, документы не оформили, на баланс «Костанай-Су» не передали, - отреагировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Отдельно скажу по застройщикам. Как раньше было - просят землю, сервитут оформляют, строят сети, дом сдают, квартиры продают... И до свидания. Теперь есть закон. Во сколько примерно им обойдется передача сетей?

Докладчик ответила, что «порядка 500 тысяч, не больше».

- И за 500 тысяч этот позор! - сказал аким. - Застройщики пусть передают свои сети и прошлых лет. Если нет, то завтра вообще не получат разрешения на строительство.

Фото Галины КАТКОВОЙ