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≡ В соцсетях распространили информацию о готовящемся нападении на школы в Рудном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48791
В соцсетях распространили информацию о готовящемся нападении на школы в Рудном
Отправлено: 18.03.24 - 11:25
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В городе Рудном неизвестный распространил в соцсетях информацию о готовящемся нападении на школы. В полиции попросили граждан не поддаваться на провокации, не распространять ложные сообщения и доверять лишь официальным данным.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15266
Re: В соцсетях распространили информацию о готовящемся нападении...
Отправлено: 18.03.24 - 11:25
#1
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а что с прошлым инцидентом про такого же "героя" из костаная?
почему не озвучивают имя, фамилию
кто за ним стоял? ведь не может же быть совпадением что по всей стране такие инциденты одновременно начали происходить просто по совпадению

это не совпадение а целенаправленная операция по раздуванию паники среди родителей
почему молчат правоохранители? где общение с населением? где разъяснение ситуации?
думают замолчать как всегда по традиции, а тем кто это раздувает это молчание на руку
они в чатах будут дальше работать и обрабатывать

полиция ау! выйдите к людям, расскажите кто, что и откуда
чтобы домыслы не появлялись а то сейчас можно думать все что угодно
а главное вкидывать
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
389
Re: В соцсетях распространили информацию о готовящемся нападении...
Отправлено: 18.03.24 - 11:34
#2
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Цитата:
почему не озвучивают имя, фамилию

Быстрее всего отправитель был малолетний школьник... Соотвественно запрещено его данные публиковать. Возможно его надоумили в какой нибудь из соц. сетей (типа прикольно будет, а тебе слабо .... и т.п.). Поскольку в школьном возрасте критического мышления около 0, соотвественно и появляются такие посты....
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15266
В соцсетях распространили информацию о готовящемся нападении на школы в Рудном
Отправлено: 18.03.24 - 12:05
#3
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Цитата:
5555:
Быстрее всего отправитель был малолетний школьник... Соотвественно запрещено его данные публиковать.

ладно не публикуйте фио

дайте отчет
придурка поставили на учет, за ним теперь ведется усиленный присмотр, он проходит курс у психиатра
ведь если он такой несмышлёный что повелся на уловку провокаторов то завтра ему дай оружие он снова это выкинет
а родители куда смотрят? родителей тоже на учет а то замолчали тему и думают что все забыли
или дело в том что это отпрыск какого то бастыка фигурирует? так в двойне должен быть ответ
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
171
Re: В соцсетях распространили информацию о готовящемся нападении...
Отправлено: 18.03.24 - 12:34
#4
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Вроде и штрафы приличные, а всё равно находятся идиоты. Если только это не из страны 404. Тогда канешно следов не найти. Подождем официоза.
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