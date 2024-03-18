В соцсетях распространили информацию о готовящемся нападении на школы в Рудном
18 марта 2024, 10:25 | Происшествия
В городе Рудном неизвестный распространил в соцсетях информацию о готовящемся нападении на школы. Об этом сообщили в управлении полиции Рудного, передает Tengrinews.kz.
Фото instagram.com/rudnyi_polisia_basqarmaasy
"Уважаемые жители города Рудного. В социальных сетях распространяется заведомо ложная информация о том, что неизвестными в одной из школ готовится преступление.
Данный факт зарегистрирован в полиции. Проводятся соответствующие мероприятия по установлению автора публикации", - говорится в сообщении.
В полиции попросили граждан не поддаваться на провокации, не распространять ложные сообщения и доверять лишь официальным данным. Стражи порядка напомнили, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.
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