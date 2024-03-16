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В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48785
В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 10:27
Выступая на заседании Национального курултая, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи.
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(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1247
Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 15:26
Цитата:
Думаю, наивысшим "достижением" будет переименовать страну
Эл-починно:
Думаю, наивысшим "достижением" будет переименовать страну
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 13.09.12
- Сообщений:
- 1574
В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 15:36
В нашем президенте тоже усматриваются
Цитата:
хм..
[Исправлено: JereK, 16.03.2024 - 16:36]
Цитата:
признаки советской эпохи..
хм..
[Исправлено: JereK, 16.03.2024 - 16:36]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20209
В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 15:50
Цитата:
к тому времени может покушать раз в кафе и хватит.
18-летие отметить.
а вообще причем тут доллары,
не совсем понятно.
перечисляют в чем , в долларах что ли?
раз совравши, сказав 160 дол, а перечислив 100,
потом по 10 могут запросто.
ACROS:
Один к 18-летию получит 804$ или 361 180 тенге, второй:- 1 407$ или 633 150 тенге.
Один к 18-летию получит 804$ или 361 180 тенге, второй:- 1 407$ или 633 150 тенге.
к тому времени может покушать раз в кафе и хватит.
18-летие отметить.
а вообще причем тут доллары,
не совсем понятно.
перечисляют в чем , в долларах что ли?
раз совравши, сказав 160 дол, а перечислив 100,
потом по 10 могут запросто.
Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 17:36
Цитата:
Наверное, звёздочка сверху советская
Маразм крепчает.
111:
Наверное, звёздочка сверху советская
Маразм крепчает.
Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 17:42
Цитата:
Алфавита на латинице ещё как бы нет, а на гербе название государства тогда как оказалось на латинице?
Эл-починно:
Алфавита на латинице ещё как бы нет, а на гербе название государства тогда как оказалось на латинице?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5980
Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 17:55
Цитата:
Мне тоже это непонятно: - сделки и договора в Казахстане заключаются, согласно законодательству, только и только исключительно в нац.валюте- в тенге.Цитата:
В это я тоже не верю: - ну как это так НЕПРАВИЛЬНО посчитали детей.
Скорее всего деньги, вернее часть его, пустили на что то другое, а народу в очередной раз СОВРАЛИ.
alex_60:
причем тут доллары,
причем тут доллары,
Мне тоже это непонятно: - сделки и договора в Казахстане заключаются, согласно законодательству, только и только исключительно в нац.валюте- в тенге.Цитата:
[
b]alex_60:[/b]
сказав 160 дол,
b]alex_60:[/b]
сказав 160 дол,
В это я тоже не верю: - ну как это так НЕПРАВИЛЬНО посчитали детей.
Скорее всего деньги, вернее часть его, пустили на что то другое, а народу в очередной раз СОВРАЛИ.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 996
Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 18:26
. В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии. Затем – объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового Государственного герба Казахстана", - сказал Глава государства.
....референдум провести у народа спросить...
....референдум провести у народа спросить...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 88
Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 18:43
Читаю комментарии и могу сказать :" Тёмные и отсталые вы люди!" Как вы не прочухали новый тренд - мы теперь потомки Улуса Джучи! Отсюда и новый вектор истории и новый символизм будет! Не знаю, то ли плакать,то ли смеяться..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 9798
Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 19:32
Его самого надо менять,одно разочарование,жизнь дорожает,народ в кредитах,ОСМС не работает,бизнесу гайки закручивает,но первоочередная проблема герб
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1731
Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 19:48
Прекрасный герб,что ерундой то заниматься?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 26184
В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 20:28
Цитата:
Меняит надо, Герб...
ПолиграфЪ Боярышников:
Прекрасный герб,
Прекрасный герб,
Меняит надо, Герб...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1731
Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 21:19
Скорее всего звезду хотят убрать с герба.Так бы сразу и сказали об этом...
В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 21:40
Цитата:
Тогда уж надо сразу убирать и с погон. А на небе их сколько убирать придется?
ПолиграфЪ Боярышников:
Скорее всего звезду хотят убрать с герба.
Скорее всего звезду хотят убрать с герба.
Тогда уж надо сразу убирать и с погон. А на небе их сколько убирать придется?
В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 21:41
Цитата:
Штрафостаном?
electro:
Думаю, наивысшим "достижением" будет переименовать страну
Думаю, наивысшим "достижением" будет переименовать страну
Штрафостаном?
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