Президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал конкурс на лучший эскиз нового герба, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото пресс-службы Акорды

Выступая на заседании Национального курултая, Президент отметил, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи.

"В отношении Государственного герба полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи. В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии. Затем – объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового Государственного герба Казахстана", - сказал Глава государства.