Отправлено: - 15:50

ACROS:

Один к 18-летию получит 804$ или 361 180 тенге, второй:- 1 407$ или 633 150 тенге.

Цитата:к тому времени может покушать раз в кафе и хватит.18-летие отметить.а вообще причем тут доллары,не совсем понятно.перечисляют в чем , в долларах что ли?раз совравши, сказав 160 дол, а перечислив 100,потом по 10 могут запросто.