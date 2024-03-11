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[Исправлено: Кушмурунец23, 14.03.2024 - 15:50]

поселок Лаврентьевский появился в конце 19 века переселенцы назвалибыл такой монах Лаврентий Историки знают Лаврентьевская летопись там и про хана Батыя и прочих уже давно забытых нами "деятелях" А еще Лаврентьевка упоминается как место рождения и работы ветеранов Великой Отечественной войны в различных книгах энциклопедиях Русские украинцы казахи рожденные в Лаврентьевке воевали за нашу Родину погибали их награждали орденами медалями До революции даже была Лаврентьевская волость Была небольшая церковь молильный дом Но основное развитие при КазССР Сегодняшняя школа построена при Кунаеве Сейчас там меньше 20 школьников А вообще можно спросить например в Костане остановить первых попавших вам учащихся школ или студентов и всего лишь один- два из ста ответит кто такой Кунаев А тут "по просьбам аксакалов восстановить название озера" Вы посмотрели бы то озероКстати там подобных заболоченных озер немерено Да и в переводе на русский не очень то название Хотя при чем здесь какие то русские? Кто они такие правда же не важно ведь? Тем более их там уже и не осталось наверно Как и само село к сожалению Кунаевские дома постепенно "доживают" и если бы не трасса то и села давно уже не было А трасса это отдельный рассказ Республиканская трасса Астана - Костанай особенно в части Аулиеколь - Костанай это полная жопа Но за последние пять лет кроме Новонежинки вроде все старые названия "успешно" заменили и живущие там "зажили" Меняют все "чуждое" некоторым нацпатам! Нет не жители Лаврентьевки как мне кажется хотели сменить название а те кто ехал по трассе и увидел "неприглядные для глаз названия" Мы что разве в Рашке живем?- так они порой свои видео начинают Да и правда не в Рашке оне живут! И это не народ не жители а единицы кто все это баламутит Народу там не до переименований посмотрите как там люди живут какие там условия жизни но зато уже с новым названием На очереди Новонежинка! Пора бы уже и ее на свалку истории! А то когда-то понаехали "всякие" со своими названиями! Хорошо хоть мелких заболоченных озер здесь много - на всех хватит названий А если посмотреть с другой стороны то это даже как-то и прикольно можно ставки делать "Когда и Что и в Кого" Всем добра!