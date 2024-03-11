За это сегодня, 11 марта, на сессии единогласно и без вопросов проголосовали депутаты Костанайского областного маслихата. Как сообщил председательствующий Махаббат ЖУТАЕВ, инициатива поменять название населенного пункта исходила от его жителей.

Фото Олега ПАКА



В феврале 2023 года население приглашали обсудить этот вопрос на собрании местного сообщества в Новонежинке - Лаврентьевка входит в Новонежинский сельский округ. В объявлении говорилось, что «жители изъявили желание присвоить селу название Жосалы с целью воздать дань уважения памяти заслуженных аксакалов села, которое с незапамятных времен постоянно неофициально именовалось Жосалы. Еще одна причина дать ему вышеупомянутое название - возрождение исторического названия озера Жосалы, которое находится рядом с селом».

Практически то же самое по поводу связи названий озера и населенного пункта повторил для депутатов и руководитель государственно-правового отдела областного акимата Максат МАДЕНОВ. Добавил, что все процедуры, связанные с переименованием, соблюдены, положительные заключения как ономастической комиссии, так и общественного совета имеются.

Ни к нему, ни к акиму Аулиекольского района Жансултану Таукенову у депутатов вопросов не было. Решение о переименовании поддержано.