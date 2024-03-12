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≡ Министр экологии об усыплении бродячих собак: Как быть, если ОСВВ не работает?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48755
Министр экологии об усыплении бродячих собак: Как быть, если ОСВВ не работает?
Отправлено: 12.03.24 - 14:59
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Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на брифинге в правительстве прокомментировал норму о применении эвтаназии в отношении бродячих собак на улицах городов Казахстана. Он считает, что вопрос гуманности эвтаназии поднимают те, кто не был жертвой агрессии со стороны бродячих собак.
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L
§ Lamka
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.02.13
Сообщений:
359
Министр экологии об усыплении бродячих собак: Как быть, если ОСВВ не работает?
Отправлено: 12.03.24 - 14:59
#1
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Ошейник с биркой, номер телефона хозяина и адрес проживания и обязательно рег.номер в базе, нет ошейника / намордника, отлов/усыпление. Есть ошейник звонок - потерялась - вернули, если преднамеренно отпущена - штраф/отлов. Какие могут быть полумеры.

Вообще считаю, если Вы любите своего питомца искренне, то у него (кошки/собаки) просто обязан быть ошейник/бирка с данными владельца

[Исправлено: Lamka, 12.03.2024 - 16:01]
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
83
Re: Министр экологии об усыплении бродячих собак: Как быть, если...
Отправлено: 12.03.24 - 15:28
#2
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Все бесхозные и бродячие животные долежат эвтаназии, если не найдутся владельцы животных или их не возьмет на содержание, зоозащитная организация! Даже если собаку стерилизовать, то все равно собака останется собакой, которая будет кусать любого, кто ступит на её территорию, даже если её накормил зоозащитник! Закон создан для того, чтобы повысить материальную, уголовную ответственность собаководов, кошатников и других за их содержание, лечение, чипирование, выгул в ошейниках, намордниках. Кроме того, нести ответственность они будут, если собака напала на кого-то, укусила, будут нести ответственность за то, что их животное "гадит" в общественных местах! Никто собачникам и кошководам, зоозащитникам не обещал бюджетные деньги для чипирования, стерилизацию! Бесхозная или бродячая собака или кошка согласно Закону должна иметь собственника в лице граждан, юридических, Собственником животных не может быть гос-во, у которого есть куда и на кого тратить бюджет! Для контроля и выявления нарушителей среди собачников, кошководов, думаю будут созданы общественные контролеры из граждан на добровольной основе, которые и будут информировать полицию, ветеринаров, акима республиканского, областного значения!
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