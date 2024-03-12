Re: Министр экологии об усыплении бродячих собак: Как быть, если...

Отправлено: - 15:28

Все бесхозные и бродячие животные долежат эвтаназии, если не найдутся владельцы животных или их не возьмет на содержание, зоозащитная организация! Даже если собаку стерилизовать, то все равно собака останется собакой, которая будет кусать любого, кто ступит на её территорию, даже если её накормил зоозащитник! Закон создан для того, чтобы повысить материальную, уголовную ответственность собаководов, кошатников и других за их содержание, лечение, чипирование, выгул в ошейниках, намордниках. Кроме того, нести ответственность они будут, если собака напала на кого-то, укусила, будут нести ответственность за то, что их животное "гадит" в общественных местах! Никто собачникам и кошководам, зоозащитникам не обещал бюджетные деньги для чипирования, стерилизацию! Бесхозная или бродячая собака или кошка согласно Закону должна иметь собственника в лице граждан, юридических, Собственником животных не может быть гос-во, у которого есть куда и на кого тратить бюджет! Для контроля и выявления нарушителей среди собачников, кошководов, думаю будут созданы общественные контролеры из граждан на добровольной основе, которые и будут информировать полицию, ветеринаров, акима республиканского, областного значения!