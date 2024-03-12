Министр экологии считает, что вопрос гуманности эвтаназии поднимают те, кто не был жертвой агрессии со стороны бродячих собак, передает Informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на брифинге в правительстве прокомментировал норму о применении эвтаназии в отношении бродячих собак на улицах городов Казахстана.

Он отметил, что эта проблема коснулась уже многих людей и детей.

"Реально люди были покусаны или дети. И знаете, пока она не коснётся отдельно взятого гражданина, конечно, мы будем говорить о том, гуманно это или нет", – сказал министр.

Он также упомянул своих трёх собак, которые для него очень дороги. При этом министр отметил, что вопрос об эвтаназии – не новый.

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"Многие люди боятся за своих детей. Есть отдельные районы и населённые пункты, где большое количество бродячих собак. Поэтому вопрос эвтаназии – не новый. Проблему эту нужно решать, в первую очередь – конечно, путём устройства в приёмные пункты и добрые частные руки. Но если эта система не работает: отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск, то как быть?" – заявил Ерлан Нысанбаев.

14 февраля мажилис принял в работу проект поправок в закон об ответственном обращении с животными, который предусматривает применение эвтаназии для урегулирования числа бродячих и безнадзорных животных. Зоозащитники выступают против принятия этой нормы.