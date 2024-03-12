Министр экологии об усыплении бродячих собак: Как быть, если ОСВВ не работает?
Министр экологии считает, что вопрос гуманности эвтаназии поднимают те, кто не был жертвой агрессии со стороны бродячих собак, передает Informburo.kz.
Фото из архива "НГ"
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на брифинге в правительстве прокомментировал норму о применении эвтаназии в отношении бродячих собак на улицах городов Казахстана.
Он отметил, что эта проблема коснулась уже многих людей и детей.
"Реально люди были покусаны или дети. И знаете, пока она не коснётся отдельно взятого гражданина, конечно, мы будем говорить о том, гуманно это или нет", – сказал министр.
Он также упомянул своих трёх собак, которые для него очень дороги. При этом министр отметил, что вопрос об эвтаназии – не новый.
Фото t.me/KZgovernment
"Многие люди боятся за своих детей. Есть отдельные районы и населённые пункты, где большое количество бродячих собак. Поэтому вопрос эвтаназии – не новый. Проблему эту нужно решать, в первую очередь – конечно, путём устройства в приёмные пункты и добрые частные руки. Но если эта система не работает: отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск, то как быть?" – заявил Ерлан Нысанбаев.
14 февраля мажилис принял в работу проект поправок в закон об ответственном обращении с животными, который предусматривает применение эвтаназии для урегулирования числа бродячих и безнадзорных животных. Зоозащитники выступают против принятия этой нормы.
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