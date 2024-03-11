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abaika95:

в прошлом году насколько помню лучший документальный фильм был фильм о Навальном.я конечно все понимаю но что в мире ничего больше не происходит акромя российской угрозы и российской внутренней политики? израиль там палестину давитв ливии и сирии война такто не прекращается уже 13 лет в европе политический кризис в сша турбулентная ситуация вокруг выборов да всему миру интересно смотреть только про россию и украину конечно же



Цитата:1. Да, ничего сравнимого в мире не происходит. Впервые ядерная держава скатилась в фашизм. Крупнейшая страна на данный момент. Ведет крупнейшую войну в Европе за последний уж почти век.2. Вы забыли про время. Навального отравили в 2020-ом, а награду фильм получил в 2023. В случае Мариуполя, кадры были сняты в 2022, а награду получили в 2024.3. В Израиле совершенно иное отношение к трагедиям. Фильм появился давно, но только для закрытого показа, общество считает, что никто кроме семей не имеет права наблюдать за их горем. Ну а в Газе киноиндустрии нет, там «государство» до сих пор не научилось добывать воду из воды, так что, ждать от туда документального фильма не стоит.Мое предположение - в этом или следующем году (на годовщину трагедии) выйдет фильм эксплейнер про конфликт (ы) Израиля, но главную награду киноакадемии он не получит (так как история стара как мир) - соберет призы на фестивалях в 2025-2026 годах.