В Лос-Анджелесе состоялась 96-я церемония вручения наград премии "Оскар-2024". Американская Киноакадемия назвала победителей в различных номинациях за выдающиеся заслуги перед кинематографом в 2023 году, передает Informburo.kz.

Триумфатором "Оскара" в этом году стала картина "Оппенгеймер", которая получила награды в семи номинациях, включая главные – "Лучший фильм", "Лучшая мужская роль", "Лучший режиссёр". Фильм "Бедные несчастные" завоевал четыре статуэтки.

Список победителей премии "Оскар":