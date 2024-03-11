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Премия "Оскар": лучшим фильмом 2023 года признан "Оппенгеймер"

11 марта 2024, 09:18 |  Культура

В Лос-Анджелесе состоялась 96-я церемония вручения наград премии "Оскар-2024". Американская Киноакадемия назвала победителей в различных номинациях за выдающиеся заслуги перед кинематографом в 2023 году, передает Informburo.kz.

 

Триумфатором "Оскара" в этом году стала картина "Оппенгеймер", которая получила награды в семи номинациях, включая главные – "Лучший фильм", "Лучшая мужская роль", "Лучший режиссёр". Фильм "Бедные несчастные" завоевал четыре статуэтки.

Список победителей премии "Оскар":

  • Лучший фильм – "Оппенгеймер".
  • Лучший режиссёр – Кристофер Нолан, "Оппенгеймер".
  • Лучшая мужская роль – Киллиан Мёрфи, "Оппенгеймер".
  • Лучшая женская роль – Эмма Стоун, "Бедные-несчастные".
  • Лучший актер второго плана – Роберт Дауни-младший, "Оппенгеймер".
  • Лучшая актриса второго плана – Давайн Джой Рэндольф, "Оставленные".
  • Лучшая операторская работа – Хойте Ван Хойтема, "Оппенгеймер".
  • Лучший оригинальный сценарий – "Анатомия падения".
  • Лучший адаптированный сценарий – "Американское чтиво".
  • Лучший международный фильм – "Зона интересов" (Великобритания).
  • Лучший анимационный фильм – "Мальчик и птица".
  • Лучший документальный фильм – "20 дней в Мариуполе".
  • Лучший оригинальный саундтрек – Людвиг Горанссон, "Оппенгеймер".
  • Лучшая песня – "What Was I Made for", "Барби".
  • Лучшие визуальные эффекты – "Годзилла: Минус один".
  • Лучший монтаж – Дженнифер Лэйм, "Оппенгеймер".
  • Лучший звук – "Зона интересов".
  • Лучший грим и причёски – "Бедные-несчастные".
  • Лучшие костюмы – Холли Уоддингтон, "Бедные-несчастные".
  • Лучшая работа художника-постановщика – Шона Хит, Джеймс Прайс, "Бедные-несчастные".
  • Лучший игровой короткометражный фильм – "Чудесная история Генри Шугара".
  • Лучший короткометражный анимационный фильм – "Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко".
  • Лучший короткометражный документальный фильм – "Последняя ремонтная мастерская".