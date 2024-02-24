Отправлено: - 09:11

Артем Марусич:

Когда умным людям нужна охрана, они за деньги нанимают лучших. Так же люди делают, когда они хотят быть уверенны в надежности своей охраны, так к примеру охрана президента, это профессионалы с хорошей зп, а не подневольные рабы.

Цитата:совершенно верно.но вы очевидно или невнимательно прочитали или намеренно проигнорировали. охрана, в большинстве случаев ничего не делает для охраны, в случае же необходимости действовать, соперники охраны как правило менее подготовлены, менее организованы и меньше числом.в случае же необходимости выполнять непосредственные активные действия по охране, подвергая свою жизнь смертельной опасности каждый день, сопротивляясь бОльшей или равной числом, организованной столь же хорошо и имеющей подготовку как минимум не худшую нежели охрана группировке - все эти высокооплачиваемые профессионалы просто разбегутся. потому что нафиг такая работа не нужна ни за какие деньги.то же самое и с армией. в случае действительно серьёзной опасности, когда вероятность остаться живым составляет процент или два, все эти контрактники тут же поувольняются. и хотя призывная армия с точки зрения профессионализма значительно хуже, но в действительно критической ситуации она лучше хотя бы только тем что она есть хоть такая.