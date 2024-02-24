Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и полицейские устраивают облавы на призывников. Законно ли это
Отправлено: 24.02.24 - 19:28
В общественных местах (в ТРЦ, на площадях и т. д.) люди, которые представляются сотрудниками военкомата Костанайской области, подходят к парням призывного возраста, требуют предъявить удостоверение личности, после чего заставляют сесть в автомобиль и увозят. Таким образом, уклонистов заставляют все-таки отдать гражданский долг Родине. Эти действия вызвали ряд вопросов, на которые «НГ» попыталась получить ответы. Читать новость
к сожалению наемники в качестве основной армии ещё менее эффективны чем армия набранная по призыву в случаях когда рассматриваемая армия не является заведомо и значительно более сильной чем армия соперника.
alex_60: а что случилось то? помнится в первое время независимости попасть в армию вроде не все могли, даже деньги платили, чтобы туда попасть. ну а потом на госслужбу понятно...полицию, гаишниками.. патриотизм иссяк или в чем проблема.
Похоже все вакансии на госслужбе уже заняты и "армия" не так престижна стала. Очень конечно же не понятно такое рвение забирать в армию всех подряд (вроде всегда хватало желающих, даже не всех брали)? Воевать чтоль с кем-то собрались? Вроде все на "цивильный" запад ориентируется, но там давно нет принудительного призыва, только контракт.
Карачун: к сожалению наемники в качестве основной армии ещё менее эффективны чем армия набранная по призыву в случаях когда рассматриваемая армия не является заведомо и значительно более сильной чем армия соперника.
Окей, крадите людей, удерживайте их силой, раздайте им оружие и надейтесь, что они будут вас охранять. Когда умным людям нужна охрана, они за деньги нанимают лучших. Так же люди делают, когда они хотят быть уверенны в надежности своей охраны, так к примеру охрана президента, это профессионалы с хорошей зп, а не подневольные рабы.
Еще раз, призывная армия - это подневольный бесплатный труд, рабство, его неэффективность доказана веками, как вы стараетесь не работать бесплатно на неинтересной вам работе, так и остальные.
Артем Марусич: Когда умным людям нужна охрана, они за деньги нанимают лучших. Так же люди делают, когда они хотят быть уверенны в надежности своей охраны, так к примеру охрана президента, это профессионалы с хорошей зп, а не подневольные рабы.
совершенно верно. но вы очевидно или невнимательно прочитали или намеренно проигнорировали. охрана, в большинстве случаев ничего не делает для охраны, в случае же необходимости действовать, соперники охраны как правило менее подготовлены, менее организованы и меньше числом. в случае же необходимости выполнять непосредственные активные действия по охране, подвергая свою жизнь смертельной опасности каждый день, сопротивляясь бОльшей или равной числом, организованной столь же хорошо и имеющей подготовку как минимум не худшую нежели охрана группировке - все эти высокооплачиваемые профессионалы просто разбегутся. потому что нафиг такая работа не нужна ни за какие деньги. то же самое и с армией. в случае действительно серьёзной опасности, когда вероятность остаться живым составляет процент или два, все эти контрактники тут же поувольняются. и хотя призывная армия с точки зрения профессионализма значительно хуже, но в действительно критической ситуации она лучше хотя бы только тем что она есть хоть такая.
В целом согласен с автором статьи. Как обычно действуют негодными методами, всё тот же самый непрофессионализм. Да и дурацкие извещения из 1414, вам пришло извещение в личный кабинет ПЭП. А у меня его и не было, пока сам не сходил в налоговую, ничего не прояснилось. Лучше бы написали, зайдите в налоговую, каб. такой то. А то что такое ПЭП, какое уведомление?
Артем Марусич: Решение проблемы: контракт. Человек лучше работает, когда он сам выбирает вид деятельности и когда ему за это платят.
Цитата:
Артем Марусич: Корреспондент возможно знает, что существуют контрактные армии, огромные, сильнейшие.
Мы это уже видели. Зашла армия контрактников в Украину, и за полгода практически кончилась. А еще приличное число контрактников разорвало контракты. Служить по контракту это одно, а умирать по контракту как то не очень. И так во всем мире. С разницей, что на Западе, контрактники так не воюют, как на Украине. Они подавляют всё издалека, ровняют всё с землей, а потом заходят. У нас в прошлом году, пацанчик занес бабло (100 штук чтоли), чтобы "отслужить". Служил месяц - нормально так. А я два года. Они там марш бросок сделали от Костаная до Астаны, не сильно напрягаясь. И фсё. ДМБ...
весьма далека от рассматриваемой темы. Но немного вставлю "2 копейки". Не так давно попались эти видео (возможно кто-то уже видел). Думаю, это тоже одна из причин почему родители не хотят отпускать детей и сами потенциальные "защитники родины" бегут от армии:
Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать