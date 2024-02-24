В общественных местах (в ТРЦ, на площадях и т. д.) люди, которые представляются сотрудниками военкомата Костанайской области, подходят к парням призывного возраста, требуют предъявить удостоверение личности, после чего заставляют сесть в автомобиль и увозят. Таким образом, уклонистов заставляют все-таки отдать гражданский долг Родине. Эти действия вызвали ряд вопросов, на которые «НГ» попыталась получить ответы.

«А зачем такая суета?»

29 декабря пользователь сайта ng.kz denfostr сообщил в рубрике «Народные новости»:

- Стал очевидцем странной картины, когда в центре города в потемках утаскивают молодых людей в микроавтобус. Последовал за микроавтобусом, который привел к областному военкомату. У калитки стояли люди, по всей вероятности, родственники призывников. Больше всего было грустно, когда один из них встал на колени перед медработником и громко стал просить, чтобы объяснили военкоматовским о тяжелой болезни его ребенка, которого забрали и удерживают внутри. В итоге не без участия отца ребенка вывели из военкомата с полицейским. Позже вывели еще одного молодого человека. Туда зашел в гражданском взрослый и вывел призывника.

Призывников доставляют в здание областного призывного пункта по ул. Зеленой, 23 / Фото Андрея СКИБЫ

Вся эта история продолжалась с 9 вечера до 2 часов ночи примерно, сообщает читатель. К зданию военкомата приезжали полицейские, скорая, вероятно, даже сотрудники военной прокуратуры.

- У меня напрашивается вопрос: а зачем такая суета? По официальной статистике, в розыске военкомата находится 35 тысяч призывников. Зачем вылавливать молодых людей, будто охотятся на диких зверей? - задается вопросами denfostr. - Почему молодые люди туда не сами идут, а только из-под палки? Зачем удерживать в чем поймали сутками в стенах казармы? Наверняка их не кормят и не предоставляют всего необходимого: средств гигиены, лекарства, сменную одежду. Почему органы правопорядка не могут остановить эти похищения людей?

По информации нашего читателя, сотрудники военкомата объясняли родственникам задержанных, что они выясняют статус призывников и оставляют их в казарме, чтобы те прошли медкомиссию. Из разговоров родственников выяснилось, что призывникам запрещают выходить даже в туалет.

Еще один читатель рассказал корреспонденту «НГ» похожую историю. В декабре он ходил за покупками в один из костанайских ТРЦ. К нему подошел молодой парень в гражданском, поздоровался, хотя он не был ему знаком.

- Незнакомец достал из кармана какой-то документ и пояснил, что он сотрудник областного военкомата и мне необходимо последовать с ним. Попросил предоставить мое удостоверение личности, забил мои данные в свой смартфон, - вспоминает читатель. - Неожиданно возле меня появились еще двое молодых парней в гражданском. Вероятно, тоже сотрудники военкомата. Повестку они не вручали, сказали, чтобы я сел в машину на улице. Она тоже была гражданской.

Парня привезли в здание призывного пункта областного военкомата по ул. Зеленой, 23 в районе военного городка. Там сотрудники забрали у него смартфон, так что он не мог связаться с родными и сообщить, где находится.

- Около суток я провел в казарме, где сразу же начался медосмотр, - рассказал читатель. - Я считаю, что сотрудники военкомата задержали меня незаконно, так как ранее повестка мне не приходила, а сотрудники военкомата даже не составили акт о моем задержании.

В итоге его признали негодным к военной службе в мирное время.

«Уведомления игнорируются»

В департаменте по делам обороны Костанайской области не согласны с претензиями призывников и их родственников.

В рамках осенней кампании 2023 года из 495 призывников по повестке не явились 154 / Фото из архива «НГ»

- Ежегодно растет число граждан, не желающих проходить воинскую службу и уклоняющихся от призыва, - сообщил в ответе на запрос «НГ» руководитель департамента Акжолтай УАЛИАХМЕТОВ. - Лица, не являющиеся по вызову местных органов военного управления, согласно ст. 12 постановления Правительства РК № 620 «Об утверждении правил организации и проведения призыва граждан РК», передаются в органы внутренних дел для их розыска и доставки на призывной пункт. Согласно плану взаимодействия госорганов, утвержденному заместителем акима Костанайской области, на территории городов и районов совместно с полицией, сотрудниками военкомата проводятся мероприятия по розыску призывников, не являющихся по вызову местных органов военного управления. А также мероприятия по выявлению лиц, проживающих и работающих в регионе, при этом не состоящих на воинском учете.

Как сообщается в ответе, ежедневно сотрудники управлений и отделов по делам обороны разносят повестки по адресам регистрации призывников, направляют уведомления о явке через электронный портал по номеру 1414.

- В соответствии со ст. 30 Закона РК «О воинской службе и статусе военнослужащих» граждане, подлежащие призыву на воинскую службу, обязаны явиться по повестке местного органа военного управления в призывную комиссию, - пояснил Уалиахметов. - Повестка вручается гражданину лично должностными лицами местных органов военного управления или по месту работы (учебы) руководителем организации под подпись. В случае невозможности вручить повестку гражданину лично обеспечение его прибытия возлагается на соответствующий орган внутренних дел.

На сборных пунктах не допускается задержка призывников, состоящих в резерве, более чем на трое суток, а также убытие и временное увольнение призывников без соблюдения требований п. 31 постановления (у которых во время прохождения медосмотра не были выявлены какие-либо заболевания - «НГ»).

Куда пожаловаться?

- В случае неправомерных действий должностных лиц управлений и отделов по делам обороны области граждане имеют право пожаловаться в адрес департамента по делам обороны Костанайской области, военной прокуратуры Костанайского гарнизона или в отделения военной полиции Костанайского гарнизона, - сообщил Акжолтай Уалиахметов. - Члены призывной комиссии, согласно ст. 28 закона, за незаконный призыв граждан на срочную воинскую службу несут ответственность в соответствии с законодательством РК.

Еще один вопрос, должны ли призывникам выдавать повестки на месте задержания, остался без ответа. Поэтому мы обратились в департамент за разъяснением. Сотрудник ведомства пояснил, что «повестки направляются всем разыскиваемым призывникам, но они их игнорируют». А также сообщил, что каждый случай индивидуален, поэтому нужны личные данные призывника, который считает, что в отношении него применили незаконные действия.

«Симулируют, прячутся...»

О сложностях с призывом в армию говорил 11 сентября 2023 года на аппаратном совещании в акимате Костаная и начальник городского управления по делам обороны Батырхан ЗИЯТОВ. Он сообщил, что в рамках осенней кампании из 495 человек по повестке не явились 154.

- Костанайцы уклоняются от призыва, в том числе есть те, кто преднамеренно симулирует разные заболевания, - отмечал тогда Зиятов. И перечислил другие проблемы призывной кампании: - Низкое состояние здоровья выпускников. Необоснованные жалобы со стороны родителей призывников, что вынуждает врачей отправлять призывников на дополнительное обследование. Тем самым затягивается процесс медкомиссии. В ходе оповещения (раздачи повесток - «НГ») родители и близкие родственники в 80% случаев скрывают призывников. Сокрытие трудоустроенных призывников частными организациями в сфере обслуживания населения и строительства. Отсутствуют реальные механизмы привлечения призывников к ответственности от воинской службы.

- Причин не идти в армию вы назвали много. Значит, по вашему мнению, сейчас не привлекает костанайцев служба в армии? - спрашивал у него тогда аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

- Нет, это мнение некоторых призывников. Мы с ними ведем беседу, вызываем к себе, - ответил Батырхан Зиятов.

Судя по зимним сообщениям наших читателей, беседы не помогли, поэтому в ход идут жесткие методы.

Конечно, понять можно обе стороны: есть закон и многие призывники его не соблюдают. Но почему нельзя вручить повестку на призывном пункте и отправить домой, чтобы парень пришел на медкомиссию в назначенное время уже под угрозой уголовной ответственности?

А может быть, стоит изучить причины массового уклонения от воинской службы и принять меры по повышению престижа армии среди молодежи? Либо сделать армию полностью контрактной.

Пока же призывников заставляют служить Отчизне, и не важно, хотят они этого или нет. Но захочет ли молодой человек исполнять свой долг по принуждению? И каким получится защитник страны при таких условиях?