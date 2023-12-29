29 декабря 2023, 10:33

Добрый день! Стал очевидцем странной картины, когда в центре города в потемках утаскивают молодых людей в микроавтобус. Последовал за микроавтобусом, который привел к областному военкомату.

Возле военкомата наблюдал странную картину. У калитки стояли люди, по всей вероятности родственники призывников. К парковке приезжали полицейские, скорая и еще разные люди, похоже из военной прокуратуры, судя по разговорам участников. Больше всего было грустно, когда один из участников встал на колени перед медработником и громко стал просить, чтобы объяснили военкоматовским о тяжелой болезни его ребенка, которого забрали и удерживают внутри. По итогу не без участия отца ребенка вывели из военкомата с полицейским. Позже вывели еще одного молодого человека. Туда зашел в гражданском взрослый и вывел призывника. Вся эта история продолжалась с 9 вечера до 2-х часов ночи примерно.

Все переговоры между участниками происходили достаточно громко, чтобы их можно было различить невооруженным слухом. Вкратце, как я понял, приезжали родители молодых людей, которых похитили на улице работники военкомата. Версия военкоматовских из раговоров родственников заключалась в том, что идет призывная кампания, они выясняют статус призывника и оставляют его на несколько суток в казарме, чтобы на следующее утро они прошли призывную медкомиссию. Версия родственников заключалась в том, чтобы призывникам выдали повестку и отпустили ночевать домой. Они вызывали полицию, скорую, акимат, прокуратуру и им никто не смог помочь. Полицейское только заходили и проверяли, живы ли задержанные на сутки.

У меня напрашивается вопрос - а зачем такая суета? По официальной статистике в розыске военкомата находится 35 тысяч призывников. Зачем вылавливать молодых людей, как охотиться на диких зверей? Почему молодые люди туда идут не сами, а только из-под палки? Зачем удерживать в чем поймали сутками в стенах казармы? Наверняка их не кормят и не предоставляют всего необходимого: средств гигиены, лекарства, сменную одежду. Почему органы правопорядка не могут остановить эти похищения людей?

Из разговоров родственников стало понятно, что призывникам запрещают выходить из стен казармы даже в туалет, некоторых не успели накормить, нет даже тапочек, забрали документы и телефоны. Больше всего беспокоила родственников правомерность содержания ночью в казарме их детей и в каком состоянии находятся их дети с разными хроническими заболеваниями.

Почему призывникам не вручат повестки и не отпустят домой ночевать? Приезжали представители СМИ, и только после этого стали выпускать тех, за кем приехали родственники. Другие родственники, опустив носы, уехали раньше без ответа. Имен они не называли, опасаясь последствий от военкоматовских. Их можно понять, наши органы правопорядка их не защитили в этой ситуации. По их словам, в казарме было около 30-ти молодых людей.