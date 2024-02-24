Отправлено: - 03:13

alex_60:

а что случилось то? помнится в первое время независимости попасть в армию вроде не все могли, даже деньги платили, чтобы туда попасть. ну а потом на госслужбу понятно...полицию, гаишниками.. патриотизм иссяк или в чем проблема.

Цитата:Похоже все вакансии на госслужбе уже заняты и "армия" не так престижна стала.Очень конечно же не понятно такое рвение забирать в армию всех подряд (вроде всегда хватало желающих, даже не всех брали)? Воевать чтоль с кем-то собрались?Вроде все на "цивильный" запад ориентируется, но там давно нет принудительного призыва, только контракт.