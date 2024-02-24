Отправлено: - 20:01

Змея Подколодная:

Батыры даже в армии служить не хотят. А если Родину защищать надобно будет?) На всех пограничных переходах будут пробки)

Цитата:.....в еропу далЭко бежать да и примут ли там?У нас самая протяжённая граница с РФ наверно туда побегут,да и недвижимость у некоторых уже прикуплена,да Абайка?