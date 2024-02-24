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≡ Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и полицейские устраивают облавы на призывников. Законно ли это
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48647
Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и полицейские устраивают облавы на призывников. Законно ли это
Отправлено: 24.02.24 - 19:28
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В общественных местах (в ТРЦ, на площадях и т. д.) люди, которые представляются сотрудниками военкомата Костанайской области, подходят к парням призывного возраста, требуют предъявить удостоверение личности, после чего заставляют сесть в автомобиль и увозят. Таким образом, уклонистов заставляют все-таки отдать гражданский долг Родине. Эти действия вызвали ряд вопросов, на которые «НГ» попыталась получить ответы.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1710
Re: Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и...
Отправлено: 24.02.24 - 19:28
#1
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Цитата:
- Ежегодно растет число граждан, не желающих проходить воинскую службу и уклоняющихся от призыва, - сообщил в ответе на запрос «НГ» руководитель департамента Акжолтай УАЛИАХМЕТОВ


Батыры даже в армии служить не хотят. А если Родину защищать надобно будет?) На всех пограничных переходах будут пробки)
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
924
Re: Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и...
Отправлено: 24.02.24 - 20:01
#2
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Цитата:
Змея Подколодная:
Батыры даже в армии служить не хотят. А если Родину защищать надобно будет?) На всех пограничных переходах будут пробки)

.....в еропу далЭко бежать да и примут ли там?У нас самая протяжённая граница с РФ наверно туда побегут,да и недвижимость у некоторых уже прикуплена,да Абайка? :-o :-o :-o
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
65
Re: Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и...
Отправлено: 24.02.24 - 20:17
#3
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Если симулируют, и не хотят служить, то осудить и в места лишения свободы! Оттуда они пойдут служить! Каждый себя считает хитромудрым! Нужна жесткость! Кто не с нами, тот против нас! Служить обязан каждый, проживающий в нашей стране! В общем иноагенты, которым не нужна Родина, а нужны деньги! Некоторых нужно лишать всех гражданских прав, других брать в армию по контракту! Дедовщину исключить, от слова совсем! Ударил сослуживца, то по суду в тюрьму, а потом отслужит! Гос-во если будет сюсюкать с такими маменькиными детьми, то страну будет некому защищать!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20017
Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и полицейские устраивают облавы на призывников. Законно ли это
Отправлено: 24.02.24 - 20:27
#4
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а что случилось то?
помнится в первое время независимости попасть в армию вроде
не все могли, даже деньги платили, чтобы туда попасть.
ну а потом на госслужбу понятно...полицию, гаишниками..
патриотизм иссяк или в чем проблема.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1381
Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и полицейские устраивают облавы на призывников. Законно ли это
Отправлено: 24.02.24 - 20:51
#5
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подходят к парням призывного возраста, требуют предъявить удостоверение личности, после чего заставляют сесть в автомобиль и увозят

А они что предьявляют ? Интересно -заставляют . А если не заставят то как тогда -отпустят ?
И на каком основании требуют показать удличности . На лицо не знание своих прав .

[Исправлено: YESNO, 24.02.2024 - 20:54]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1381
Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и полицейские устраивают облавы на призывников. Законно ли это
Отправлено: 24.02.24 - 20:55
#6
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Цитата:
Змея Подколодная:
А если Родину защищать надобно будет?

В каком веке живете ?
Корпорациям уже все давно принадлежит . Очнитесь
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1208
Re: Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и...
Отправлено: 24.02.24 - 21:49
#7
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Корреспондент что, с луны свалился? Если каждого спрашивать хочет он или не хочет, то без армии останемся. Есть закон, который обязывает служить и спрашивать вовсе не обязательно, а требовать надо жёстче. Только требовать независимо от статуса родителей призывника, тогда и меньше уклонистов будет. Интересно было бы увидеть статистику, сколько сынков депутатов и чиновников отдали долг Родине.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5861
Re: Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и...
Отправлено: 24.02.24 - 22:02
#8
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Цитата:
Дантист:
требовать независимо от статуса родителей призывника,


Внуки Назарбаева служили ??- отдали так сказать ДОЛГ Родине или ВСЁ забрали и даже сдачи от ДОЛГА не отдали??
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1663
Re: Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и...
Отправлено: 24.02.24 - 23:46
#9
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Цитата:
- Ежегодно растет число граждан, не желающих проходить воинскую службу и уклоняющихся от призыва, - сообщил в ответе на запрос «НГ» руководитель департамента Акжолтай УАЛИАХМЕТОВ.

Источник:
Раньше насколько я знаю, не служить в армии считалось дурным тоном, причисляли к инвалидам и недееспособным и в лице девушек парень считался каким то ущербным.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22074
Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и полицейские устраивают облавы на призывников. Законно ли это
Отправлено: 24.02.24 - 23:46
#10
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
и в лице девушек парень считался каким то ущербным.

А сейчас это признак достатка :lol:
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
581
Re: Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и...
Отправлено: 25.02.24 - 00:24
#11
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1. Призывная армия - это узаконенное рабство. Пока призыв в стране есть, ее нельзя назвать свободной, развитой (в отношении прав и свобод человека) или хотя бы нормальной, так как подобные практики полностью противоречат декларации прав человека. (Да, Израиль естественно исключение, так как находится в состоянии активной войны со дня основания)
2. Взять человека из одного места и привезти его в другое, без его воли и без решения суда - это похищение человека (даже если у вас естт призывная армия) и так же нарушает права человека. Естественно похитители должны быть привлечены к суду.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
581
Re: Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и...
Отправлено: 25.02.24 - 00:29
#12
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Ну и да, армии рабов показали свою неэффективность еще в древней истории и продолжают показывать свою неэффективность по сей день. Существующее положение дел: просто выглядим дикарями для нормальных стран и имеем неэффективную армию.

Решение проблемы: контракт. Человек лучше работает, когда он сам выбирает вид деятельности и когда ему за это платят.
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
581
Re: Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и...
Отправлено: 25.02.24 - 00:43
#13
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Цитата:
Дантист:
Корреспондент что, с луны свалился? Если каждого спрашивать хочет он или не хочет, то без армии останемся. Есть закон, который обязывает служить и спрашивать вовсе не обязательно, а требовать надо жёстче. Только требовать независимо от статуса родителей призывника, тогда и меньше уклонистов будет. Интересно было бы увидеть статистику, сколько сынков депутатов и чиновников отдали долг Родине.

Корреспондент возможно знает, что существуют контрактные армии, огромные, сильнейшие. Законы в не демократических странах пишут не избранники народа, а ставленники власти. Так как выборы в не демократиях не конкурентны, к написанию законов в итоге приходят не умнейшие или справедливые люди, а родственники или заплатившие, они и поддерживают этот «закон». Плюс в нашем абсолютно варварском законе, который написали и поддерживают очень тупые люди, нет ничего, о том, что тебя могут похитить в ТРЦ. Это похищение людей даже по текущему людоедскому закону.
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
502
Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и полицейские устраивают облавы на призывников. Законно ли это
Отправлено: 25.02.24 - 01:18
#14
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Раньше насколько я знаю, не служить в армии считалось дурным тоном, причисляли к инвалидам и недееспособным и в лице девушек парень считался каким то ущербным.

все верно. называется отрицательный отбор. если человек с радостью добровольно 2 года поддается дрессировке послушания начальнику, вне зависимости от относительных умственных способностей и адекватности начальника, а в перерывах между разучиванием элементов дрессуры занят непроизводительной хернёй (или производительной, но по принципу - "производство ради производства") , то да, это желанный член совкового общества.
почему отрицательный? да потому что совокупность подобных индивидов не способна конкурировать на хоть сколь-нибудь значительном отрезке времени. и мы получили соответствующий результат после окончания его, совка, существования.
что же до девушек, в глазах по-видимому а не в лице которых парень считался ущербным, то нормальный, адекватный совершенно случайно имеющий в совке здоровую голову парень должен бы был пожелать счастья и удачи тем девушкам в их семейной жизни с "неущербными" алкашами.
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