Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и полицейские устраивают облавы на призывников. Законно ли это
Отправлено: 24.02.24 - 19:28
В общественных местах (в ТРЦ, на площадях и т. д.) люди, которые представляются сотрудниками военкомата Костанайской области, подходят к парням призывного возраста, требуют предъявить удостоверение личности, после чего заставляют сесть в автомобиль и увозят. Таким образом, уклонистов заставляют все-таки отдать гражданский долг Родине. Эти действия вызвали ряд вопросов, на которые «НГ» попыталась получить ответы. Читать новость
Если симулируют, и не хотят служить, то осудить и в места лишения свободы! Оттуда они пойдут служить! Каждый себя считает хитромудрым! Нужна жесткость! Кто не с нами, тот против нас! Служить обязан каждый, проживающий в нашей стране! В общем иноагенты, которым не нужна Родина, а нужны деньги! Некоторых нужно лишать всех гражданских прав, других брать в армию по контракту! Дедовщину исключить, от слова совсем! Ударил сослуживца, то по суду в тюрьму, а потом отслужит! Гос-во если будет сюсюкать с такими маменькиными детьми, то страну будет некому защищать!
а что случилось то? помнится в первое время независимости попасть в армию вроде не все могли, даже деньги платили, чтобы туда попасть. ну а потом на госслужбу понятно...полицию, гаишниками.. патриотизм иссяк или в чем проблема.
Корреспондент что, с луны свалился? Если каждого спрашивать хочет он или не хочет, то без армии останемся. Есть закон, который обязывает служить и спрашивать вовсе не обязательно, а требовать надо жёстче. Только требовать независимо от статуса родителей призывника, тогда и меньше уклонистов будет. Интересно было бы увидеть статистику, сколько сынков депутатов и чиновников отдали долг Родине.
1. Призывная армия - это узаконенное рабство. Пока призыв в стране есть, ее нельзя назвать свободной, развитой (в отношении прав и свобод человека) или хотя бы нормальной, так как подобные практики полностью противоречат декларации прав человека. (Да, Израиль естественно исключение, так как находится в состоянии активной войны со дня основания) 2. Взять человека из одного места и привезти его в другое, без его воли и без решения суда - это похищение человека (даже если у вас естт призывная армия) и так же нарушает права человека. Естественно похитители должны быть привлечены к суду.
Ну и да, армии рабов показали свою неэффективность еще в древней истории и продолжают показывать свою неэффективность по сей день. Существующее положение дел: просто выглядим дикарями для нормальных стран и имеем неэффективную армию.
Решение проблемы: контракт. Человек лучше работает, когда он сам выбирает вид деятельности и когда ему за это платят.
Дантист: Корреспондент что, с луны свалился? Если каждого спрашивать хочет он или не хочет, то без армии останемся. Есть закон, который обязывает служить и спрашивать вовсе не обязательно, а требовать надо жёстче. Только требовать независимо от статуса родителей призывника, тогда и меньше уклонистов будет. Интересно было бы увидеть статистику, сколько сынков депутатов и чиновников отдали долг Родине.
Корреспондент возможно знает, что существуют контрактные армии, огромные, сильнейшие. Законы в не демократических странах пишут не избранники народа, а ставленники власти. Так как выборы в не демократиях не конкурентны, к написанию законов в итоге приходят не умнейшие или справедливые люди, а родственники или заплатившие, они и поддерживают этот «закон». Плюс в нашем абсолютно варварском законе, который написали и поддерживают очень тупые люди, нет ничего, о том, что тебя могут похитить в ТРЦ. Это похищение людей даже по текущему людоедскому закону.
ПолиграфЪ Боярышников: Раньше насколько я знаю, не служить в армии считалось дурным тоном, причисляли к инвалидам и недееспособным и в лице девушек парень считался каким то ущербным.
все верно. называется отрицательный отбор. если человек с радостью добровольно 2 года поддается дрессировке послушания начальнику, вне зависимости от относительных умственных способностей и адекватности начальника, а в перерывах между разучиванием элементов дрессуры занят непроизводительной хернёй (или производительной, но по принципу - "производство ради производства") , то да, это желанный член совкового общества. почему отрицательный? да потому что совокупность подобных индивидов не способна конкурировать на хоть сколь-нибудь значительном отрезке времени. и мы получили соответствующий результат после окончания его, совка, существования. что же до девушек, в глазах по-видимому а не в лице которых парень считался ущербным, то нормальный, адекватный совершенно случайно имеющий в совке здоровую голову парень должен бы был пожелать счастья и удачи тем девушкам в их семейной жизни с "неущербными" алкашами.
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать