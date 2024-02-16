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≡ КТЖ расторг договор с компанией Алии Назарбаевой: кто занял ее место
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48592
КТЖ расторг договор с компанией Алии Назарбаевой: кто занял ее место
Отправлено: 16.02.24 - 12:17
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Национальный ж/д перевозчик "Қазақстан темір жолы" (КТЖ) разорвал контракт с компанией Алии Назарбаевой Instant Payments, занимавшейся продажей железнодорожных билетов. Об этом в кулуарах Сената сообщил зампред правления КТЖ Ануар Ахметжанов.
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nmv85
* nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
159
Re: КТЖ расторг договор с компанией Алии Назарбаевой: кто занял...
Отправлено: 16.02.24 - 12:17
#1
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А есть в РК то , что не принадлежало семейному подряду ?!
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