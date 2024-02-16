Национальный ж/д перевозчик "Қазақстан темір жолы" (КТЖ) разорвал контракт с компанией Алии Назарбаевой Instant Payments, занимавшейся продажей железнодорожных билетов. Об этом в кулуарах Сената сообщил зампред правления КТЖ Ануар Ахметжанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов, instagram.com/aliya_nazarbayeva_official

Отвечая на вопросы журналистов, Ахметжанов сообщил, что с 1 декабря был расторгнут договор с компанией Instant Payments.

"С 1 декабря с компанией Instant Payments договор расторгнут, сейчас работает ТОО "Мобильный портал", на конкурсной основе выбрана компания. Они оказывают услуги по электронной продаже билетов. Мы им оплачиваем 29 тенге за каждый проданный билет. Это частная компания, можете проверить через реестры, кто собственник, но там нет громких имен, если вы на это намекаете", - прокомментировал он.

При этом Ахметжанов уточнил, что механизм покупки билетов остается прежним.

"Мы выставляем билеты на продажу, данная компания организовывает их продажу через агентов, либо онлайн, либо через кассы. Сегодня без наценки можно купить билеты через кассы КТЖ или наш сайт", - добавил Ануар Ахметжанов.