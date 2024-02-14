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≡ 1,5 млрд тенге потратят на текущий ремонт детской областной больницы в Костанае. Сумма - больше, чем все предыдущие траты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48580
1,5 млрд тенге потратят на текущий ремонт детской областной больницы в Костанае. Сумма - больше, чем все предыдущие траты
Отправлено: 14.02.24 - 18:01
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Сумму, выделенную на ремонт детской областной больницы, можно назвать шокирующей. Если ранее на капитальный выделяли 1,2 млрд тенге, то теперь тратят 1,5 млрд - на текущий.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
551
Re: 1,5 млрд тенге потратят на текущий ремонт детской областной...
Отправлено: 14.02.24 - 18:01
#1
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этот ремонт как черная дыра. все всасывает в себя и не кончается
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35599
Re: 1,5 млрд тенге потратят на текущий ремонт детской областной...
Отправлено: 14.02.24 - 18:05
#2
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Мда..

Профайл
raem
§ raem
(Пользователи)
Регистрация:
18.02.19
Сообщений:
17
Re: 1,5 млрд тенге потратят на текущий ремонт детской областной...
Отправлено: 14.02.24 - 22:06
#3
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В Усть-Каменогорске незавершённое здание учебного заведения, на которое государство потратило 2,9 миллиарда тенге, продали за 180 миллионов тенге. Частная компания восстановит здание, после чего акимат Восточно-Казахстанской области намерен его выкупить. Рассказываем о странностях государственных расходов на примере одной школы. Азаттык
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