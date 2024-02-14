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1,5 млрд тенге потратят на текущий ремонт детской областной больницы в Костанае. Сумма - больше, чем все предыдущие траты
1,5 млрд тенге потратят на текущий ремонт детской областной больницы в Костанае. Сумма - больше, чем все предыдущие траты
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