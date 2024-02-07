Отправлено: - 20:03

юля елиссева:

Малый бизнес со всех сторон обложили налогами и законными

Цитата:И теперь в нашем дворе наш малый бизнес обкладывает своих же соседей судами да судами.Кстати вчера эти малые, проиграли против жительницы двора, навесив на нее два миллиона за какое то там их оскорбление.На пенсионерку..А с одного пенсионера 80 лет, тот проиграл им 500 тысяч.Наверно потому, что кто то их бизнес обложил?Но надо же быть и а таких местах человеком и не обкладывать за это других?