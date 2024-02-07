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Породили иждивенчество: президент поручил изменить систему соцвыплат в РК
Породили иждивенчество: президент поручил изменить систему соцвыплат в РК
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48530
Породили иждивенчество: президент поручил изменить систему соцвыплат в РК
Отправлено: 07.02.24 - 13:12
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству изменить систему социальный выплат. По его словам, адресную социальную помощь сегодня получают казахстанцы, которые вполне способны работать.
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Re: Породили иждивенчество: президент поручил изменить систему...
Отправлено: 07.02.24 - 13:12
Что, дорвавшимся наконец до власти коммунистам второй так сказать волны, денег не хватает, купаться в роскоши как тем коммунистам, что пировали при Назеке все эти 30 лет?
Теперь то увидели, что нищета много ест и много пьет, непорядок!
Теперь то увидели, что нищета много ест и много пьет, непорядок!
Re: Породили иждивенчество: президент поручил изменить систему...
Отправлено: 07.02.24 - 13:23
Назеке, чтобы хоть как то выжить среди Куршавелей и замков на Западе, запретил детям кушать бесплатно кефир и булочку в заведениях.
Теперь вот этот..
Теперь вот этот..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14876
Re: Породили иждивенчество: президент поручил изменить систему...
Отправлено: 07.02.24 - 13:49
Уровень президента
Рассуждать об адресной социальной помощи населению
А премьер министр у нас зарплату в 1,5 млн за что получает?
Назер им хоть показальную порку устраивал
А сейчас,поменяли местами и теперь другой будет эту зарплату получать
Рассуждать об адресной социальной помощи населению
А премьер министр у нас зарплату в 1,5 млн за что получает?
Назер им хоть показальную порку устраивал
А сейчас,поменяли местами и теперь другой будет эту зарплату получать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3272
Re: Породили иждивенчество: президент поручил изменить систему...
Отправлено: 07.02.24 - 16:05
Иждиенчества будет ещё больше. Малый бизнес со всех сторон обложили налогами и законными поборами. Проще стало закрыться и стать иждивенцем.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5704
Породили иждивенчество: президент поручил изменить систему соцвыплат в РК
Отправлено: 07.02.24 - 18:36
Цитата:
Прежде чем такое утверждать, считаю НЕОБХОДИМЫМ: -
1) создать РЕАЛЬНЫЕ рабочие места в СЁЛАХ, путём создания ГКП для обслуживания нужд села;
2) уменьшить возраст выхода на пенсию до 60 мужчинам и 58 женщинам ( они и в 40-50 лет НЕ МОГУТ найти работу в сёлах, причём ПОЛНОЦЕННУЮ и КРУГЛЫЙ год, что тут говорить о 61-63-летних);
3) наказывать за ведение ДВОЙНОЙ бухгалтерии ( люди теряют пенсионные выплаты)
4) создание простого и понятного ЛИБЕРАЛЬНОГО налогового кодекса для населения и МСБ (минимум налогов- больше свободы действия)
[Исправлено: ACROS, 07.02.2024 - 18:38]
abaika95:
Уровень президента
Уровень президента
Прежде чем такое утверждать, считаю НЕОБХОДИМЫМ: -
1) создать РЕАЛЬНЫЕ рабочие места в СЁЛАХ, путём создания ГКП для обслуживания нужд села;
2) уменьшить возраст выхода на пенсию до 60 мужчинам и 58 женщинам ( они и в 40-50 лет НЕ МОГУТ найти работу в сёлах, причём ПОЛНОЦЕННУЮ и КРУГЛЫЙ год, что тут говорить о 61-63-летних);
3) наказывать за ведение ДВОЙНОЙ бухгалтерии ( люди теряют пенсионные выплаты)
4) создание простого и понятного ЛИБЕРАЛЬНОГО налогового кодекса для населения и МСБ (минимум налогов- больше свободы действия)
[Исправлено: ACROS, 07.02.2024 - 18:38]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9699
Re: Породили иждивенчество: президент поручил изменить систему...
Отправлено: 07.02.24 - 19:00
Цитата:
Узаконенными поборами,я бы так сказал.
юля елиссева:
Малый бизнес со всех сторон обложили налогами и законными поборами
Малый бизнес со всех сторон обложили налогами и законными поборами
Узаконенными поборами,я бы так сказал.
Породили иждивенчество: президент поручил изменить систему соцвыплат в РК
Отправлено: 07.02.24 - 20:03
Цитата:
И теперь в нашем дворе наш малый бизнес обкладывает своих же соседей судами да судами.
Кстати вчера эти малые, проиграли против жительницы двора, навесив на нее два миллиона за какое то там их оскорбление.
На пенсионерку..
А с одного пенсионера 80 лет, тот проиграл им 500 тысяч.
Наверно потому, что кто то их бизнес обложил?
Но надо же быть и а таких местах человеком и не обкладывать за это других?
юля елиссева:
Малый бизнес со всех сторон обложили налогами и законными
Малый бизнес со всех сторон обложили налогами и законными
И теперь в нашем дворе наш малый бизнес обкладывает своих же соседей судами да судами.
Кстати вчера эти малые, проиграли против жительницы двора, навесив на нее два миллиона за какое то там их оскорбление.
На пенсионерку..
А с одного пенсионера 80 лет, тот проиграл им 500 тысяч.
Наверно потому, что кто то их бизнес обложил?
Но надо же быть и а таких местах человеком и не обкладывать за это других?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 853
Re: Породили иждивенчество: президент поручил изменить систему...
Отправлено: 08.02.24 - 01:02
Социальной помощью мы породили в обществе психологию иждивенчества, чего нет в развитых странах.
Сейчас ФРГ оказывает весьма щедрую поддержку украинским беженцам. Так, решением немецкого правительства они были приравнены ко всем прочим жителям Германии, имеющими право на Bürgergeld. Размер этого пособия был увеличен и с 2024 года составляет 563 евро для взрослого человека, живущего в отдельном домохозяйстве. В домохозяйстве из двух взрослых пособие "бюргергельд" составляет 506 евро на человека, к тому же в семьях с детьми до 7 лет детям полагаются впредь 357 евро, подросткам до 14 лет - 390 евро, а несовершеннолетним до 18 лет - 471 евро. Плюс государство оплачивает украинским беженцам жилье, коммунальные услуги и языковые курсы.
Сейчас ФРГ оказывает весьма щедрую поддержку украинским беженцам. Так, решением немецкого правительства они были приравнены ко всем прочим жителям Германии, имеющими право на Bürgergeld. Размер этого пособия был увеличен и с 2024 года составляет 563 евро для взрослого человека, живущего в отдельном домохозяйстве. В домохозяйстве из двух взрослых пособие "бюргергельд" составляет 506 евро на человека, к тому же в семьях с детьми до 7 лет детям полагаются впредь 357 евро, подросткам до 14 лет - 390 евро, а несовершеннолетним до 18 лет - 471 евро. Плюс государство оплачивает украинским беженцам жилье, коммунальные услуги и языковые курсы.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 972
Re: Породили иждивенчество: президент поручил изменить систему...
Отправлено: 08.02.24 - 01:26
Цитата:
Конечно же это более чем справедливое утверждение. Но к примеру из ста моих родных и знакомых людей, ни один не пользуется соц.поддержкой государства (естественно, если не считать пенсионеров и декретниц), все рассчитывают только на себя. Отсюда вопрос: кто эти 4,5 млн иждевенцев и какую же они "халяву" получают от государства?
Поддержку нужно оказывать действительно нуждающимся людям, а не живущим в своих домах и имеющим дорогие автомобили," - сказал Токаев.
Конечно же это более чем справедливое утверждение. Но к примеру из ста моих родных и знакомых людей, ни один не пользуется соц.поддержкой государства (естественно, если не считать пенсионеров и декретниц), все рассчитывают только на себя. Отсюда вопрос: кто эти 4,5 млн иждевенцев и какую же они "халяву" получают от государства?
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