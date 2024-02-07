Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству изменить систему социальный выплат. По его словам, адресную социальную помощь сегодня получают казахстанцы, которые вполне способны работать, передаёт Orda.kz.

Фото пресс-службы Акорды

На расширенном заседании правительства 7 февраля президент уделил особое внимание социальной сфере. Культуру и систему социальной помощи, нужно менять, считает Токаев.

"Государственную социальную поддержку получают около 4,5 млн человек, или почти каждый пятый житель страны. При этом большинство из них вполне способны работать. Социальной помощью мы породили в обществе психологию иждивенчества, чего нет в развитых странах. Поддержку нужно оказывать действительно нуждающимся людям, а не живущим в своих домах и имеющим дорогие автомобили," - сказал Токаев.

Нужно, чтобы адресная социальная помощь базировалась на показателях расходов, а не доходов, которые часто умышленно занижаются. Приоритетное направление социальной защиты – обеспечение занятости граждан. Важно своевременно завершить начатую трансформацию центров занятости, добавил президент.

"Оплата их услуг должна осуществляться по результату, то есть за каждого трудоустроенного. Правительству предстоит детально изучить возможные варианты и определиться с новой комплексной моделью предоставления социальной помощи населению," - отметил Токаев.