НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Очередной конфликт пассажиров с таксистом произошел в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48523
Очередной конфликт пассажиров с таксистом произошел в Костанае
Отправлено: 06.02.24 - 16:13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что стало причиной скандала, можно только предполагать из реплик участвующих. Но у одного из пассажиров на лице видна кровь. Женщина, ехавшая вместе с этим мужчиной, нецензурно выражается в адрес автора видео.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14866
Очередной конфликт пассажиров с таксистом произошел в Костанае
Отправлено: 06.02.24 - 16:13
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
опасно в костанае становится работа таксиста
яндекс резко опустил цены
теперь всякие пьяницы за 300 тенге по всему городу катается всем настроение портя

[Исправлено: Gljuk, 06.02.2024 - 17:03]
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1627
Re: Очередной конфликт пассажиров с таксистом произошел в...
Отправлено: 06.02.24 - 16:34
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще то надо разобраться более подробно возможно сам таксист спровоцировал конфликт. Ещё феминистки борются за свои права, да тут впору мужчинам сами защищаться от таких дамочек!
Профайл
Д
§ Дед
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.05.22
Сообщений:
51
Очередной конфликт пассажиров с таксистом произошел в Костанае
Отправлено: 06.02.24 - 22:41
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полное видео
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 49, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 49
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS