Длинное видео, снятое водителем такси уже после основного инцидента, сейчас распространяют в социальных сетях. Начала конфликта, произошедшего сегодня ночью, не видно. Что стало причиной скандала, можно только предполагать из реплик участвующих.

Кадры из видео

Но у одного из пассажиров на лице видна кровь. Таксист именно этого мужчину называет зачинщиком конфликта. Женщина, ехавшая вместе с этим мужчиной, нецензурно выражается в адрес автора видео.

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- По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - По факту нецензурной брани возбуждено административное производство. По телесным повреждениям назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

7-минутное видео, снятое водителем такси, будут изучать полиция и эксперты, отметили в пресс-службе ДП.