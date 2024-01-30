Отправлено: - 10:21

arman_kst:

Аким прав в том, что люди относятся безразлично. Здесь именно про территории возле своих домов.

[Исправлено: Добринцофф, 30.01.2024 - 10:23]

Цитата:Вы вообще статью читали вчерашнюю?Где он прав, то что так называемая расчистка это передвигание куч снега с проезжей части на обочину,при этом заваливая все проезды и выезды?В этом он прав?Снег с улиц города надо вывозить ,а не передвигать,и не надо путать проезды и парковки прилегающие к дорогам общего пользования убирать которые обязан акимат и территорию возле своего дома которую само собой никто кроме меня чистить не будет.