Александр ОЛЕЙНИК: Спасение утопающих в снегу - дело рук самих утопающих!
Отправлено: 30.01.24 - 09:34
Суть проблемы вот в чем. По словам акима, коммунальщики расчищают улицы, а вот проезды к домам люди должны расчищать сами. Как со счетчиками на воду – у них это называется «до границы раздела». Ну а что, звучит логично. Читать новость
Аким прав в том, что люди относятся безразлично. Здесь именно про территории возле своих домов. Многоэтажки там вообще никто не хочет для себя почистить возле двери своего подьезда, ну или возле своей машины. Ты это сделай для себя, для своего ребенка. Но нет будут ходить и стоять, и смотреть со стороны. Такое отношение надо менять. В теплое время на субботник мало кто выходить хочет. В прошлом году никто не вышел
Высокий патриотизм населения после революции состояла в том, что молодежь могла без раздумья умереть за РОДИНУ ,потому что это было не обычное слово,там семья,друзья, там всё было, а сейчас наглядно видно на Украине, кто-то жирует на курорте, кто-то в окопе умирает. Так и у нас....
arman_kst: Аким прав в том, что люди относятся безразлично. Здесь именно про территории возле своих домов.
Вы вообще статью читали вчерашнюю?Где он прав, то что так называемая расчистка это передвигание куч снега с проезжей части на обочину,при этом заваливая все проезды и выезды?В этом он прав? Снег с улиц города надо вывозить ,а не передвигать,и не надо путать проезды и парковки прилегающие к дорогам общего пользования убирать которые обязан акимат и территорию возле своего дома которую само собой никто кроме меня чистить не будет.
Хороший ответ Акиму Ионенко на его выпады! В целом в стране такая безхозяйственность повсеместно. Вообще власть в стране создает вид бурной деятельности чтобы хоть как то легитимно выглядеть перед мировым сообществом. А по сути им нет дела до простого народа. В городах еще хоть что то делается, а выезжая за город, проезжая поселки, понимаешь что там люди выживают. Нет медицины, дорог, полная безхозяйственность.. Поэтому и такое "потребительское отношение" друг ко другу..
Два комментария понравились в Инстаграм. Первый: а почему это аким так рьяно защищает частную компанию Рахат, которая не справляется со своими обязанностями. Вместо того чтобы требовать с них или даже штрафовать. И второй: когда значит цветы на два метра дальше от забора это захват государственной территории. А как снег чистить - то это ваша
Ну вроде как ионенко как и жундубаев до этого главный упор делали на то чтобы предприниматели чистили возле себя Они видимо и главные жалобщики что им подъезды к магазинам акимат не очищает Все первые этажи в городах особенно в центре в аренде у коммерсов и территорию вокруг себя они считают в ведомстве города почему-то
God Father: Поэтому и такое "потребительское отношение" друг ко другу..
Город для людей - это конструкт, позиционирующий себя как индивидо-ориентированный, инклюзивный, дискурсивный и коммуникативный город с комфортными пространствами. Человек проживающий в городе отдает свой труд, городу, стране. Таким образом город потребляет человека. А затем человек возвращается в жилище. И теперь человек хочет потребить блага цивилизации, которые даёт, или должен дать город. Культурный отдых. Физический отдых, чтобы восстановить силы для нового трудового дня. Поселяясь в городе, индивид предполагает что город предоставит ему такие блага как: чистые дороги, питьевую воду, канализацию и обогрев в холодное время года. Да человек это потребляет. Но человек отдает за это деньги, заработанные трудом. Своё время. Здоровье. Жизнь в конечном итоге. Так что город для того и существует чтобы его потреблять. Я не знаю что имел ввиду аким, задавая свой вопрос. Чтобы люди отдали всё и сверх нормы и не получили ничего взамен?
Я уже писал. Когда в Копенгагене выпал большой снег, там комментарии местных жителей, в адрес местных властей, были один в один как у нас. Другое дело , что в Копенгагене такой снег выпадает наверное раз в 100 лет. Смотрел по Ютубу.
Alehander: Фото он предоставил не коммерческого объекта, а обычного частного дома
Судя по забору на представленном фото там живут люди которые могут позволить себе дать пацанам 5 тыс тенге чтобы те им около дома снег убрали И да в домах уже редко где старички немощные живут а если и живут им помогают постоянно всякие молодежные организации
А так частный дом это неплохие бабки по затратам Заборы,крыша починка, двери А тут снег убрать проблема?
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