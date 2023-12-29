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≡ Охота на призывников или похищение людей?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48315
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 29.12.23 - 11:10
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Добрый день! Стал очевидцем странной картины, когда в центре города в потемках утаскивают молодых людей в микроавтобус. Последовал за микроавтобусом, который привел к областному военкомату.
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d
§ denfostr
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.12.16
Сообщений:
306
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 30.12.23 - 22:16
#15
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Пройдите на улицу щеоеная,23 и ущнайте у них что либо. Вас пошлют подальше и попробуйте вызвать полицию,если вашего сына туда утащут с улицы. Вам не помогут.и прокуратура и акимат никто. Ваш реьенок потерял свои конституционные права на свободу перемещения и волеизъявления в один миг. Как вам такое? Нравится?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13814
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 30.12.23 - 22:23
#16
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Цитата:
denfostr:
у моего Повестка была. Сын ходил туда. Щас дома. В армию не хотят брать. Почему у вас ужасная история не понятно.и почему вы боитесь что он пойдёт в армии щас вроде норм. Есть перспектива карьеры. В пенсию уходишь рано.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2862
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 30.12.23 - 22:44
#17
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Практика не новая, ещё в далёких 90-ых, был с друзьями на дискотеке. После 23 часов, подъезжает автобус с парой машин и начинают молодёжь подвыпившую грузить, причём прям с танцпола забирали. Хорошо я трезвый был и в костюме с дипломатом. Когда моих двух товарищей затащили в автобус (девушек кстати не брали почему то), я решил проконать под "своих" и зайдя в автобус, сказал - эти двое со мной и просто увёл их. Что и как сложилось с остальными - история умалчивает.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1191
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 30.12.23 - 23:33
#18
Комментарий удален модератором.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1564
Re: Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 31.12.23 - 00:07
#19
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До чего трусливые мужчины стали!
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d
§ denfostr
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.12.16
Сообщений:
306
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 31.12.23 - 01:25
#20
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Ну так пусть сходит,если его привлекает каръера выхола на пенсию. Тут все начинается со лжи. Какое открытое общение,если родители могли ночь простоять на улице в ожидании,когда их слуги соблаговолят ответить. И это еще с гражданскими людьми,а когда примут присягу,больше вы ваших детей не увидите
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34806
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 31.12.23 - 02:36
#21
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Но соглашусь и с автором, беспредел есть, к сожалению, и к этому не убавить, не прибавить как говорится..
Нам повезло, но есть те, хотя и единицы, кому это обратилось горем..
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
370
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 31.12.23 - 09:06
#22
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Цитата:
ACROS:
даже если пару раз "деды" их побьют

...можно будет паре "дедов" кадыки с психу по-вырывать из горла, им это даже на пользу пойдет. или глаза по-выдавливать, кому что нравится больше.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34806
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 31.12.23 - 13:45
#23
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Цитата:
ACROS:
раз "деды" их

Так у нас то и дедов нет, за год службы.
Да и красные больше стали наши армии, как и зоны в принципе.
Везде правят полицейские..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13814
Re: Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 02.01.24 - 10:35
#24
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Цитата:
denfostr:
Пройдите на улицу щеоеная,23 и

Не куда я не поеду. Ещё раз повторяю. Мой сын старший призывного возроста. Пришла повестка. Он сам, один сходил. Всё норм . Дома щас
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13814
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 02.01.24 - 10:42
#25
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Цитата:
denfostr:
Ваще могу в лёгкую его отмазать от армии. Но это делать не буду. Не буду мешать судьбу его. Пусть будет как будет.
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d
§ denfostr
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.12.16
Сообщений:
306
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 02.01.24 - 20:02
#26
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Если бы туда попадали через взятку. Тогда зачем отлавливают на улицах,похищают и удерживают сутками в военкомате? Видимо взятку вытряхают,чтобы туда попасть в эту армию? Тогда зачем брехал военком,что по республике 35 тысяч беглецов? Зачем ему чесать? Видимо бегают и на взятку собирают,чтобы в армию взяли?
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d
§ denfostr
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.12.16
Сообщений:
306
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 02.01.24 - 20:04
#27
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Осень интересно,как это отмазать? Сами не делайте. Подскажите как. Засем армии этот геморрй с ним. Его запинают,потом суицидник,зачем им это нужно?
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