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≡ "Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На "Сергек" и автоЦОНы пожаловалась министру цифрового развития жительница Рудного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48296
"Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На "Сергек" и автоЦОНы пожаловалась министру цифрового развития жительница Рудного
Отправлено: 29.12.23 - 13:25
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"Очень приятно, когда государство тебя поздравляет с днем рождения через SMS, но очень неприятно приехать в автоЦОН за 500 км и узнать, что у них не работает база" - сказала Екатерина КОРЧАГИНА. А также пожаловалась, что "Сергек" сделал "водителей виноватыми априори".
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5454
Re: "Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На...
Отправлено: 29.12.23 - 18:34
#15
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Цитата:
saba:
Напомните пожалуйста где?


Если сильно "приспичило" ( всякое бывает в жизни) , то в городе на каждом шагу: - большие ТРЦ; банки; офисы компании; больницы и поликлиники; ж/д вокзал; автовокзал; рынки; - я про это имел ввиду.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
159
Re: "Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На...
Отправлено: 30.12.23 - 00:45
#16
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АCROS.
А если по справедливости.
Реальный случай.
Выпускной у дочери в этом году. Встреча восхода на маленьком мосту на Тоболе.
И затем, извините, через парк домой в 6.00 утра. Ничего не работают. Ни банки,ТРЦ и др.
Как быть? Ситуации разные бывают.
Повторюсь ситуаций разные бывают....
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
159
Re: "Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На...
Отправлено: 30.12.23 - 00:46
#17
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АCROS.
А если по справедливости.
Реальный случай.
Выпускной у дочери в этом году. Встреча восхода на маленьком мосту на Тоболе.
И затем, извините, через парк домой в 6.00 утра. Ничего не работают. Ни банки,ТРЦ и др.
Как быть? Ситуации разные бывают.
Повторюсь ситуаций разные бывают....
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6555
Re: "Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На...
Отправлено: 30.12.23 - 07:35
#18
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Когда однажды Дарига в бытность сенатором заявила о притягивания расценок за комуслуги ближе к европейским, общество обсмеяла Сия идею, что тогда зарплаты и прочие доходы тоже пусть притягивают. Потом, эта персона заявила чтобы детей учить китайскому, хотя речь не про нее. Возможно, штрафы у нас и конские, но для сравнения приведу пример из жизни. Когда я летом ездил снимать авто с учёта в Троицк,стояла проблема купить ихнюю страховку (15 тыс тенге). Тогда мой приятель посоветовал не покупать ее, потому что Троицк буквально стоит сразу за таможней и вероятность остановить меня гарными хлопцами очень низкая и главное что у них сие нарушение стоит пятьсот рублей. Я выбрал меньшее из двух зол.
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