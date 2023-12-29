"Очень приятно, когда государство тебя поздравляет с днем рождения через SMS, но очень неприятно приехать в автоЦОН за 500 км и узнать, что у них не работает база" - так о проблемах цифровизации высказалась руководитель частной автошколы из Рудного Екатерина КОРЧАГИНА.

Она также пожаловалась, что новая интеллектуальная система видеоконтроля "Сергек" сделала "водителей виноватыми априори". Свои претензии высказала министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдату МУСИНУ во время его встречи с населением Костанайской области 25 декабря.

- Вы говорите, что ЦОНы - это лицо власти. Но, к сожалению, это лицо все время смотрит куда-то в другую сторону, а не на наших граждан, - обратилась к министру Корчагина. - Ученики нашей автошколы сталкиваются с проблемой: в этом году появилась возможность записаться на экзамен онлайн, но отменить эту запись онлайн нельзя! У нас здесь север, есть другие обстоятельства, не всегда у человека есть возможность доехать до Костаная. Кроме того, почему нельзя автоЦОНу организовать SMS-уведомление, если возникли технические сложности и экзамен отменили?

Мусин пообещал, что в следующем году подобные уведомления для желающих пройти экзамены будут разработаны.

- Это действительно несложно - когда наша база не работает, извиниться перед гражданами и назначить другой день, - сказал министр. - Возможность поменять дату экзамена тоже нужно предусмотреть. Мы вам благодарны за эти предложения и пришлем вам письменный ответ с описанием, что конкретно сделали для реализации этих инициатив.

Отдельно рудничанка остановилась на камерах видеонаблюдения "Сергек":

- Вы говорите, что есть рост камер наблюдения, но я считаю, что в очередной раз водителей отправили на ту сторону барикад, где мы всегда виноваты. Когда мы выпускаем учащихся, мы им говорим: "Запомните, теперь вы человек, который платит штрафы!" - сказала Корчагина. И снова заявила министру: - Установив камеры, вы не сделаете дорожное движение более безопасным. Согласна, нельзя договориться с "Сергеком". Но безопасность на дорогах будет только тогда, когда мы сформируем культуру вождения и культуру поведения пешеходов на дороге. Почему водитель, попавший в обзор камеры, всегда виноват? Как вы собираетесь наказывать пешеходов, которые в большинстве случаев провоцируют ДТП? Почему безопасность людей свелась к штрафам в отношении водителей?

Багдат Мусин считает, что "владелец транспорта несет больше опасности, чем пешеход".

Багдат Мусин (слева) и Кумар Аксакалов

- Пешеход обязан соблюдать правила, как и водитель машины, - ответил министр. - Во всем мире применяются цифровые технологии по контролю над движением транспорта. Здесь вопрос ведь не в штрафах. Вопрос в статистике. В Астане, Алматы, Шымкенте с внедрением видеофиксации на 50% снизилась смертность на дорогах. Это тысячи людей, которые раньше умирали, а теперь не умирают! Я не говорю, что вина лежит только на водителя. В каждом кейсе нужно разбираться. И культура вождения важна. Здесь роль автошкол недооценена.

Мусин призвал признать неправильным решение о том, что при получении водительского удостоверения не требуется подтверждения учебы в автошколе. И отметил, что его ведомство вместе с МВД "работает над возвратом обязательного обучения в автошколах".

- Камеры "Сергек" - не единственный способ решения проблемы, - подчеркнул министр. - Но это элемент в цепочке "культура вождения, безопасность на дорогах, фото- и видеофиксация, наши уполномоченные органы". Это весь клубок, который без взаимосвязанной работы не даст эффекта.

Свое мнение по этому вопросу высказал и аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ:

- Культура вождения формируется на основе общепринятых правил и ограничений, которые фиксируют эти камеры, - сказал он. - И есть опыт передовых стран, где за брошенную мимо урны жвачку тебе прилетит штраф. Там люди привыкают к тому, чтобы не нарушать. Потому что знают, что есть контроль.

Корчагина также сообщила министру, что у операторов контактного номера 1414 "зачастую нет актуальной информации", из-за чего связь со спецЦОНом отсутствует.

- Чуть ли не под пытками приходится выяснять номер телефона руководителя, у которого можно узнать, работает ли сегодня база или не сломался ли транспорт, - отметила Корчагина.

- Извиняюсь, что такая ситуация сложилась, - ответил министр. - Колл-центр 1414 обрабатывает в год сотни миллионов звонков. И, конечно, нужно его совершенствовать. Я просто не знаю, как было до 1414. Но номера автоЦОНов должны быть соединены с колл-центром.

Фото Георгия ГОВОРОВА