Re: "Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На...

Отправлено: - 07:35

Когда однажды Дарига в бытность сенатором заявила о притягивания расценок за комуслуги ближе к европейским, общество обсмеяла Сия идею, что тогда зарплаты и прочие доходы тоже пусть притягивают. Потом, эта персона заявила чтобы детей учить китайскому, хотя речь не про нее. Возможно, штрафы у нас и конские, но для сравнения приведу пример из жизни. Когда я летом ездил снимать авто с учёта в Троицк,стояла проблема купить ихнюю страховку (15 тыс тенге). Тогда мой приятель посоветовал не покупать ее, потому что Троицк буквально стоит сразу за таможней и вероятность остановить меня гарными хлопцами очень низкая и главное что у них сие нарушение стоит пятьсот рублей. Я выбрал меньшее из двух зол.