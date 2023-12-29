Отправлено: - 14:52

saba:

Кто нибудь проанализировал после введения наших драконовских штрафов за ПДД,

Цитата://Вопрос в статистике.//Интересно: - он ей сам верит ??? Мы сельхозники, лично я - не верю, зная как с нас собирают осенную отчётность по уборке.Цитата://В Астане, Алматы, Шымкенте с внедрением видеофиксации на 50% снизилась смертность на дорогах.//Чистый воды - бред и высосана из пальца в свою сторону.Цитата://В каждом кейсе нужно//Проще нельзя сказать: "...в каждом СЛУЧАЕ нужно разбираться отдельно...."Цитата:Я проанализировал и могу ПРЕДПОЛОЖИТЬ следующее:после того как на МВД, в частности на местный департамент полиции, вменили обязанность ПОПОЛНЕНИЯ областного бюджета, (вроде на этот год где то около трёх миллиардов тенге), то и в соответствии с этим - в обязанность дорожной полиции, вменили план по сбору денег в виде штрафа; и установка камер фиксации, типа "Сергек", относиться чисто к механизмам и способу взимания штрафов и пополнения казны, а не как к способам обеспечения безопасности соблюдения ПДД.И увеличение конских размеров штрафа - это тоже из той оперы пополнения казны штрафами( власти невольно частично сами признают что сумма штрафов действительно конские - мотивирую заплатить в течении недели, тем самым уменьшив сумму штрафа вдвое)Если, допустим штраф будет не 15 000 тенге, а 500 тенге - то зачем водителю "договариваться" с инспектором, унижаться и прочее давая взятку - проще и сохраняя достоинство заплатить штраф.К словам акима о жвачках и плевках- установите эти камеры "Сергек" в парках и зонах отдыха и настройте их на реагирования на жвачки, плевки и семечки и распознование лиц - уверяю вас - казна пополниться мгновенно.Потому что у нас - сорят жвачками и плюют чаще и много, нежели водят машин и нарушают при этом правила.