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≡ "Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На "Сергек" и автоЦОНы пожаловалась министру цифрового развития жительница Рудного
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48293
"Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На "Сергек" и автоЦОНы пожаловалась министру цифрового развития жительница Рудного
Отправлено: 29.12.23 - 13:25
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"Очень приятно, когда государство тебя поздравляет с днем рождения через SMS, но очень неприятно приехать в автоЦОН за 500 км и узнать, что у них не работает база" - сказала Екатерина КОРЧАГИНА. А также пожаловалась, что "Сергек" сделал "водителей виноватыми априори".
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3745
Re: "Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На...
Отправлено: 29.12.23 - 13:25
#1
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Прекрасный у нас аким области. Давайте штрафовать за всё и бюджет наполнится. Напомню Ли Куан Ю во всём мире считается автократом, в Сингапуре если ты едешь с работы и не подобрал попутчика это тоже штраф. Даже если попутчика не встретилось! Справедливости ради нужно сказать, Сингапур это город-государство, поэтому в любых направлениях попутчики тебе обеспечены.
Кто нибудь проанализировал после введения наших драконовских штрафов за ПДД, насколько у нас меньше аварийность по сравнению с Россией, где штрафы существенно меньше.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3745
Re: "Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На...
Отправлено: 29.12.23 - 13:37
#2
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И ещё как дипломированный историк. позволю себе напомнить акиму области. что чрезмерный контроль со стороны государства всегда приводит к нежелательным последствиям типа бунтов, крестьянских войн под предводительством Разина или Пугачёва. Может когда нибудь наше государство перестать испытывать терпение нашего терпеливого народа(прошу прощения за тавтологию). Почему всегда со стороны власть имущих:" Мы знаем как лучше и штрафы вводим только для вашего же блага".
Вспоминается принц Лимон из сказки Джанни Родари: С тех пор , как ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать.Это возмутительно!"
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3745
Re: "Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На...
Отправлено: 29.12.23 - 13:38
#3
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Налоги правда у нас хорошие, но штрафы конские.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
893
Re: "Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На...
Отправлено: 29.12.23 - 13:55
#4
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Согласен что нужно штрафовать. Мы потихоньку привыкнем соблюдать правила.
Но с другой стороны необходимо чтобы пешеходные переходы делали там, где народ переходит дорогу. А не ставить запрещающие знаки и камеры
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
157
Re: "Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На...
Отправлено: 29.12.23 - 14:36
#5
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Saba/ Прекрасный у нас аким области/

Вы смеётесь? Или Вы....

В Костанае планируют уничтожать частный сектор, строить 14-16 этажки, новые микрорайоны. Не дают людям право выбора.
Новые микрорайоны, конечно необходимы. Но новом месте.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3745
Re: "Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На...
Отправлено: 29.12.23 - 14:48
#6
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Цитата:
arman_kst:
Согласен что нужно штрафовать

И Вы согласны с тем, что зарплата у многих не превышает 150000 тенге, а за минимальный штраф нужно отдать 1/10 зарплаты?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3284
"Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На "Сергек" и автоЦОНы пожаловалась министру цифрового развития жительница Рудного
Отправлено: 29.12.23 - 14:48
#7
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Цитата:
Партизан7:
В Костанае планируют уничтожать частный сектор, строить 14-16 этажки, новые микрорайоны. Не дают людям право выбора.

Почему не дают? Пожалуйста - ИЖС в Кунае или переделать в многоэтажке.

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5452
Re: "Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На...
Отправлено: 29.12.23 - 14:52
#8
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Цитата://Вопрос в статистике.//

Интересно: - он ей сам верит ??? Мы сельхозники, лично я - не верю, зная как с нас собирают осенную отчётность по уборке.


Цитата://В Астане, Алматы, Шымкенте с внедрением видеофиксации на 50% снизилась смертность на дорогах.//

Чистый воды - бред и высосана из пальца в свою сторону.

Цитата://В каждом кейсе нужно//

Проще нельзя сказать: "...в каждом СЛУЧАЕ нужно разбираться отдельно...."



Цитата:
saba:
Кто нибудь проанализировал после введения наших драконовских штрафов за ПДД,


Я проанализировал и могу ПРЕДПОЛОЖИТЬ следующее:
после того как на МВД, в частности на местный департамент полиции, вменили обязанность ПОПОЛНЕНИЯ областного бюджета, (вроде на этот год где то около трёх миллиардов тенге), то и в соответствии с этим - в обязанность дорожной полиции, вменили план по сбору денег в виде штрафа; и установка камер фиксации, типа "Сергек", относиться чисто к механизмам и способу взимания штрафов и пополнения казны, а не как к способам обеспечения безопасности соблюдения ПДД.

И увеличение конских размеров штрафа - это тоже из той оперы пополнения казны штрафами( власти невольно частично сами признают что сумма штрафов действительно конские - мотивирую заплатить в течении недели, тем самым уменьшив сумму штрафа вдвое)
Если, допустим штраф будет не 15 000 тенге, а 500 тенге - то зачем водителю "договариваться" с инспектором, унижаться и прочее давая взятку - проще и сохраняя достоинство заплатить штраф.

К словам акима о жвачках и плевках- установите эти камеры "Сергек" в парках и зонах отдыха и настройте их на реагирования на жвачки, плевки и семечки и распознование лиц - уверяю вас - казна пополниться мгновенно.
Потому что у нас - сорят жвачками и плюют чаще и много, нежели водят машин и нарушают при этом правила.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3745
Re: "Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На...
Отправлено: 29.12.23 - 14:54
#9
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Цитата:
Партизан7:
В Костанае планируют уничтожать частный сектор,

Простите это зависит от того с какой стороны смотреть! Или какой ужас, Костанай большая деревня, Частный сектор в центре города или Ваша точка зрения. Тут я посерединке. Мне и там мило было в детстве, жил по ул. Амангельды в частном секторе, но умом я понимаю, так не может быть, урбанистика всё равно съест.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3745
Re: "Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На...
Отправлено: 29.12.23 - 15:06
#10
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Цитата:
ACROS:
распознование лиц

Меня в этом смысле больше волнует другой вопрос. До какой степени в нашу личную жизнь залезет государство? Вот вы ратуете тоже за штрафы, в другой отрасли, но за наказание. Министр объявляет о всё больших возможностях влезть в эту самую личную жизнь. Вот Вы сами задумывались, Вам приспичило по маленькому, туалета нет, рядом пустырь с кустами. Что Вы сделаете? А может быть где то висит камера с распознованием лиц и Вас оштрафуют? Насколько это по человечески? Нужно ли государству заставлять своих граждан писать в штаны? Зато всё по закону, но по человечески ли? Ужас в том, что с развитием технологий всё меньше остаётся дырок, разных допущений которые отличают человека от робота. А так конечно, нельзя писать на улице, нужно дотерпеть, если не можешь, тогда в штаны!
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
157
Re: "Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На...
Отправлено: 29.12.23 - 15:19
#11
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saba
Благодарю Вас за ответ.
Тоже понимаю, что хотим, не хотим, будет город Костанай расти вверх. Как пришел новый аким области, сразу заявил об этом. И новые микрорайоны по Тарана и Абая, и другие. Считаю, что необходимо постепенно двигаться в этом направлении. В любом случае жителей должно быть право выбора.
С Наступающим Новым годом!!!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5452
Re: "Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На...
Отправлено: 29.12.23 - 15:36
#12
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Цитата:
saba:
Вам приспичило по маленькому, туалета нет, рядом пустырь с кустами. Что Вы сделаете


Конечно в кусты - тем более в степи нет "Сергека" и кустов тоже нет, кстати.
Это не тот случай вы привели в пример. Всегда рядом в городе есть общественные туалеты в публичных местах, а на окраинах города можете и в кусты : - "Сергек" там, я думаю, не скоро установят, потому что после установки в Костанае "Сергека" будут на всех совещаниях говорить том что система себя полностью именно ФИНАНСОВО оправдала, ну и для приличия приводя данные ПРИКОРМЛЕННОЙ статистики, о якобы 50% снижении аварийности именно с момента установки этого "Сергека".
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3745
Re: "Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На...
Отправлено: 29.12.23 - 17:25
#13
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Цитата:
ACROS:
общественные туалеты в публичных местах

Напомните пожалуйста где?
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s
§ simkst
(Пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
10
"Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На "Сергек" и автоЦОНы пожаловалась министру цифрового развития жительница Рудного
Отправлено: 29.12.23 - 17:55
#14
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Цитата:
saba:
Напомните пожалуйста где?


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