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≡ "Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На "Сергек" и автоЦОНы пожаловалась министру цифрового развития жительница Рудного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48290
"Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На "Сергек" и автоЦОНы пожаловалась министру цифрового развития жительница Рудного
Отправлено: 29.12.23 - 13:25
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"Очень приятно, когда государство тебя поздравляет с днем рождения через SMS, но очень неприятно приехать в автоЦОН за 500 км и узнать, что у них не работает база" - сказала Екатерина КОРЧАГИНА. А также пожаловалась, что "Сергек" сделал "водителей виноватыми априори".
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3738
Re: "Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На...
Отправлено: 29.12.23 - 13:25
#1
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Прекрасный у нас аким области. Давайте штрафовать за всё и бюджет наполнится. Напомню Ли Куан Ю во всём мире считается автократом, в Сингапуре если ты едешь с работы и не подобрал попутчика это тоже штраф. Даже если попутчика не встретилось! Справедливости ради нужно сказать, Сингапур это город-государство, поэтому в любых направлениях попутчики тебе обеспечены.
Кто нибудь проанализировал после введения наших драконовских штрафов за ПДД, насколько у нас меньше аварийность по сравнению с Россией, где штрафы существенно меньше.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3738
Re: "Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На...
Отправлено: 29.12.23 - 13:37
#2
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И ещё как дипломированный историк. позволю себе напомнить акиму области. что чрезмерный контроль со стороны государства всегда приводит к нежелательным последствиям типа бунтов, крестьянских войн под предводительством Разина или Пугачёва. Может когда нибудь наше государство перестать испытывать терпение нашего терпеливого народа(прошу прощения за тавтологию). Почему всегда со стороны власть имущих:" Мы знаем как лучше и штрафы вводим только для вашего же блага".
Вспоминается принц Лимон из сказки Джанни Родари: С тех пор , как ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать.Это возмутительно!"
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3738
Re: "Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На...
Отправлено: 29.12.23 - 13:38
#3
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Налоги правда у нас хорошие, но штрафы конские.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
893
Re: "Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На...
Отправлено: 29.12.23 - 13:55
#4
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Согласен что нужно штрафовать. Мы потихоньку привыкнем соблюдать правила.
Но с другой стороны необходимо чтобы пешеходные переходы делали там, где народ переходит дорогу. А не ставить запрещающие знаки и камеры
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
156
Re: "Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На...
Отправлено: 29.12.23 - 14:36
#5
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Saba/ Прекрасный у нас аким области/

Вы смеётесь? Или Вы....

В Костанае планируют уничтожать частный сектор, строить 14-16 этажки, новые микрорайоны. Не дают людям право выбора.
Новые микрорайоны, конечно необходимы. Но новом месте.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3738
Re: "Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На...
Отправлено: 29.12.23 - 14:48
#6
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Цитата:
arman_kst:
Согласен что нужно штрафовать

И Вы согласны с тем, что зарплата у многих не превышает 150000 тенге, а за минимальный штраф нужно отдать 1/10 зарплаты?
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Козлов я
* Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3284
"Теперь вы человек, который платит штрафы!" - На "Сергек" и автоЦОНы пожаловалась министру цифрового развития жительница Рудного
Отправлено: 29.12.23 - 14:48
#7
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Цитата:
Партизан7:
В Костанае планируют уничтожать частный сектор, строить 14-16 этажки, новые микрорайоны. Не дают людям право выбора.

Почему не дают? Пожалуйста - ИЖС в Кунае или переделать в многоэтажке.

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