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≡ Несмотря на проверки, казахстанцы уже не вернутся к наличным, считают в правительстве
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48283
Несмотря на проверки, казахстанцы уже не вернутся к наличным, считают в правительстве
Отправлено: 28.12.23 - 09:05
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В правительстве не боятся, что бизнес вновь уйдет в "тень" после введения ограничений на мобильные переводы. Об этом заявил вице-премьер, министр финансов Ерулан Жамаубаев.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3721
Re: Несмотря на проверки, казахстанцы уже не вернутся к...
Отправлено: 28.12.23 - 09:05
#1
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Всегда говорил и говорить буду. Наличные деньги в кармане - это твои личные деньги, а безнал, это твои деньги пополам с государством. Любой твой малейший косяк и первым делом блокируют счета. И риск остаться совсем без денег в одночасье достаточно велик.
Даже если когда то совершил ошибку, не рассчитал свои силы, допустил просрочку по кредиту, всё . Если не будет наличных, то можно сразу верёвку на шею.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9651
Re: Несмотря на проверки, казахстанцы уже не вернутся к...
Отправлено: 28.12.23 - 09:20
#2
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Весь серый опт идёт только за наличку,все хорошие и самые вкусные ценники только за нал.

Цитата:
Даже в магазин идешь - 5 тысяч невозможно разменять,

Источник:

Магазин это уже последнее звено в цепочке,да действительно сейчас 90% проходит через безнал от того и подорожало всё,потому что теперь между покупаетелем и продавцом сидит жирный посредник банк,который снимает неплохую комиссиию,а платит за всё как всегда покупатель.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13776
Re: Несмотря на проверки, казахстанцы уже не вернутся к...
Отправлено: 28.12.23 - 11:01
#3
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Цитата:
saba:
Любой твой малейший косяк и первым делом блокируют счета.

Так со мной и произошло . Давным давно ещё при царе горохе у меня было ИП. Я его закрыл, а потом через года 3 мне заблокировали счёт. Я приехал разбиратся а там оказывается долг 10 тенге. Офигеть
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3210
Несмотря на проверки, казахстанцы уже не вернутся к наличным, считают в правительстве
Отправлено: 28.12.23 - 12:02
#4
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когда распрачиваюсь в мелких магазинчиках, то всегда спрашиваю, будет ли скидка за наличку и всегда цену скидывают.
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azlk
§ azlk
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
08.08.12
Сообщений:
1476
Re: Несмотря на проверки, казахстанцы уже не вернутся к...
Отправлено: 28.12.23 - 19:23
#5
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верить нашим министрам, все равно что .... Если они на перебой твердят что это не будет, значит 1000% будет. Знаем, проходили.
Безнал мы не куда не убирем,он удобен и мы к нему привыкли. у бизнеса будет как наличка так и безнал, только уйдет в другую плоскость, которая похоронит тенге.
В настоящее врем весь безнал (в большей массе) шел через каспий, с января 2024 года этого не будет, так как наше любимое правительство хочет поживится за счет простых граждан, так как кто посмотрел обьем переводов, у нега аж пятая точка зачесалась чтоб кусочек оторвать. и тут понеслось. Контроль за переводом, всеобщее деклоривание с января 2024 все ИП, руководители ТОО и учредители, с января 2025 года все граждане РК. Ни не дай бог чтоб хоть одна копейка лишняя появилась, сражу штраф + уплата налога, с блакировкой счетов как это у нас любит УГД (даже если у тебя задолженность в 1 тенге, на счете 100 лямов. им безобразницы). И если мне попадеться человек который мне скажет, что я верю нашему правительству, и будет как оно говорит, я порекомендую ему обратиться в специализированную клинику для проверки здоровья.
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azlk
§ azlk
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
08.08.12
Сообщений:
1476
Несмотря на проверки, казахстанцы уже не вернутся к наличным, считают в правительстве
Отправлено: 28.12.23 - 19:42
#6
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В продолжении о том почему после "умелых" действий нашего "любимого" правительства рухнет тенге, и погребет под собой это правительство, которое из под обломков будет кричать "мы не виноваты, виноваты граждане".
А все просто, большинство расчетов и переводов который сейчас идут через каспий, будут идти через банки ближайших соседей с РК, у нас через банки РФ, юг Казахстана через банки Узбекистана (там очень смягчили политику в сфере банковского обслуживания), Китая, Запод через банки Турции. Вообщем кому как удобно.
Если у кого возникнет вопрос, почему?
отвечу, "потомушто", все просто, и многие предприниматели этим пользуются с начала компании по контролю за переводами. В чем заключается секрет: к примеру я и мой поставщик из Устькаман, открыли в сбере РФ карточки "мир", устранили приложение, и все, я с ним рассчитываюсь переводом в рос.рублях, как и раньше переводами. Только в данном случаи нашим ушлым барыгам из правительства, к нашим переводам а также к суммам и т.д. не обратится, а удобства как были так и остались. Даже у нас в Костанае на базе видел табличку "оплатить можно МИР". Если большинство уйдет от оборота в тенге, то это приведет падению, так как оно некому не будет нужно, так для мелочи держать чтоб в магазине хлеба и молока купить. и не факт, что если у того же Добринцоффа будет карта МИр он будет отказываться от перевода на нее, а с нее будет расплачиваться с теми же поставщиками.

[Исправлено: azlk, 28.12.2023 - 19:46]
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azlk
§ azlk
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
08.08.12
Сообщений:
1476
Несмотря на проверки, казахстанцы уже не вернутся к наличным, считают в правительстве
Отправлено: 28.12.23 - 19:48
#7
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В общем вертели мы на карусели эти попытки жалкие попытки, залезть к нам в карман.
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