В правительстве не боятся, что бизнес вновь уйдет в "тень" после введения ограничений на мобильные переводы. Об этом заявил вице-премьер, министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Не боимся, потому что сейчас практически никто наличные не держит, неудобно нал держать. Даже в магазин идешь - 5 тысяч невозможно разменять, поэтому я не думаю, что все в нал уйдут. И потом, с другой стороны, Минфин дал четкий инструктаж КГД - у нас нет какого-то репрессивного отношения к бизнесу, мы будем постепенно делать, проводить разъяснительную работу, чтобы именно самим предпринимателям было выгодно не уходить в "тень". Это такая системная, комплексная работа", - рассказал Жамаубаев в кулуарах Мажилиса.

Журналисты рассказали, что уже сейчас многие предприниматели предупреждают, что с 1 января будут принимать только наличные за свои услуги. Глава Минфина сказал, что не слышал о таких фактах.

"Сигнал приняли. Если действительно такие предупреждения есть, будем более вплотную работать с бизнесом и банками, чтобы не создавать такие ажиотажные и панические условия, чтобы бизнес уходил в "тень". Наша задача, чтобы, наоборот, все работали в "белых" условиях и чтобы переводы дальше осуществлялись", - добавил вице-премьер.

Он заявил, что поступления от переводов ежегодно растут на триллионы тенге и "хотелось бы сохранить эту динамику".

"Я еще раз хочу подчеркнуть, чтобы бизнес правильно это понимал, как министр финансов, чтобы бизнес понимал: у нас нет никакой установки либо специальной операции, чтобы весь бизнес загнать в угол, получить некий "жирок" в виде налогов, нет. Каждый бизнесмен должен платить тот налог, который предусмотрен законом, больше ничего не требуем", - сказал Ерулан Жамаубаев.



