Всегда говорил и говорить буду. Наличные деньги в кармане - это твои личные деньги, а безнал, это твои деньги пополам с государством. Любой твой малейший косяк и первым делом блокируют счета. И риск остаться совсем без денег в одночасье достаточно велик. Даже если когда то совершил ошибку, не рассчитал свои силы, допустил просрочку по кредиту, всё . Если не будет наличных, то можно сразу верёвку на шею.
Магазин это уже последнее звено в цепочке,да действительно сейчас 90% проходит через безнал от того и подорожало всё,потому что теперь между покупаетелем и продавцом сидит жирный посредник банк,который снимает неплохую комиссиию,а платит за всё как всегда покупатель.
верить нашим министрам, все равно что .... Если они на перебой твердят что это не будет, значит 1000% будет. Знаем, проходили. Безнал мы не куда не убирем,он удобен и мы к нему привыкли. у бизнеса будет как наличка так и безнал, только уйдет в другую плоскость, которая похоронит тенге. В настоящее врем весь безнал (в большей массе) шел через каспий, с января 2024 года этого не будет, так как наше любимое правительство хочет поживится за счет простых граждан, так как кто посмотрел обьем переводов, у нега аж пятая точка зачесалась чтоб кусочек оторвать. и тут понеслось. Контроль за переводом, всеобщее деклоривание с января 2024 все ИП, руководители ТОО и учредители, с января 2025 года все граждане РК. Ни не дай бог чтоб хоть одна копейка лишняя появилась, сражу штраф + уплата налога, с блакировкой счетов как это у нас любит УГД (даже если у тебя задолженность в 1 тенге, на счете 100 лямов. им безобразницы). И если мне попадеться человек который мне скажет, что я верю нашему правительству, и будет как оно говорит, я порекомендую ему обратиться в специализированную клинику для проверки здоровья.
В продолжении о том почему после "умелых" действий нашего "любимого" правительства рухнет тенге, и погребет под собой это правительство, которое из под обломков будет кричать "мы не виноваты, виноваты граждане". А все просто, большинство расчетов и переводов который сейчас идут через каспий, будут идти через банки ближайших соседей с РК, у нас через банки РФ, юг Казахстана через банки Узбекистана (там очень смягчили политику в сфере банковского обслуживания), Китая, Запод через банки Турции. Вообщем кому как удобно. Если у кого возникнет вопрос, почему? отвечу, "потомушто", все просто, и многие предприниматели этим пользуются с начала компании по контролю за переводами. В чем заключается секрет: к примеру я и мой поставщик из Устькаман, открыли в сбере РФ карточки "мир", устранили приложение, и все, я с ним рассчитываюсь переводом в рос.рублях, как и раньше переводами. Только в данном случаи нашим ушлым барыгам из правительства, к нашим переводам а также к суммам и т.д. не обратится, а удобства как были так и остались. Даже у нас в Костанае на базе видел табличку "оплатить можно МИР". Если большинство уйдет от оборота в тенге, то это приведет падению, так как оно некому не будет нужно, так для мелочи держать чтоб в магазине хлеба и молока купить. и не факт, что если у того же Добринцоффа будет карта МИр он будет отказываться от перевода на нее, а с нее будет расплачиваться с теми же поставщиками.
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