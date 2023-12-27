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Иностранца с почти тысячей рогов сайгака в багажнике задержала полиция в Костанае. Ущерб оценивают в 2 млрд тенге
Иностранца с почти тысячей рогов сайгака в багажнике задержала полиция в Костанае. Ущерб оценивают в 2 млрд тенге
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48279
Иностранца с почти тысячей рогов сайгака в багажнике задержала полиция в Костанае. Ущерб оценивают в 2 млрд тенге
Отправлено: 27.12.23 - 21:10
Машину остановили на выезде из областного центра. В ходе осмотра автомобиля полицейские обнаружили в багажнике три дорожные сумки. Оказалось, что они принадлежат 29-летнему пассажиру, гражданину ближнего зарубежья.
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Re: Иностранца с почти тысячей рогов сайгака в багажнике...
Отправлено: 27.12.23 - 21:10
Цитата:
Так вроде же разрешили отстрел, потому что фермерам мешают, популяция слишком выросла.
начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами)
Так вроде же разрешили отстрел, потому что фермерам мешают, популяция слишком выросла.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 757
Re: Иностранца с почти тысячей рогов сайгака в багажнике...
Отправлено: 27.12.23 - 21:54
Цитата:
....да отстрел разрешили но продажу и вывоз то под законом.
maxsaf:
Так вроде же разрешили отстрел, потому что фермерам мешают, популяция слишком выросла.
Так вроде же разрешили отстрел, потому что фермерам мешают, популяция слишком выросла.
....да отстрел разрешили но продажу и вывоз то под законом.
Иностранца с почти тысячей рогов сайгака в багажнике задержала полиция в Костанае. Ущерб оценивают в 2 млрд тенге
Отправлено: 27.12.23 - 22:05
Цитата:
Ну, и что тут незаконного? Или надо застрелить и в поле бросить?
родом из Шанхая2022:
да отстрел разрешили но продажу и вывоз то под законом.
да отстрел разрешили но продажу и вывоз то под законом.
Ну, и что тут незаконного? Или надо застрелить и в поле бросить?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 98
Re: Иностранца с почти тысячей рогов сайгака в багажнике...
Отправлено: 27.12.23 - 23:01
А государство что с этими рогами делает ? Почему такая большая сумма убытков ? Всю жизнь живу здесь,а не видела использование рогов сайги.Знаю только, что в некоторых странах их используют как лекарство, а у нас ?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 26134
Иностранца с почти тысячей рогов сайгака в багажнике задержала полиция в Костанае. Ущерб оценивают в 2 млрд тенге
Отправлено: 27.12.23 - 23:14
Цитата:
Чтобы Штрафы, с людей - сдирать...
Филипповна:
в некоторых странах их используют как лекарство, а у нас ?
в некоторых странах их используют как лекарство, а у нас ?
Чтобы Штрафы, с людей - сдирать...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13775
Иностранца с почти тысячей рогов сайгака в багажнике задержала полиция в Костанае. Ущерб оценивают в 2 млрд тенге
Отправлено: 27.12.23 - 23:16
Цитата:
maxsaf:У нас это не у вас там в канаде) Восток дело тонкое. Вот женщину в рудном за красоту пред домовою оштрафовали, а юджину подарок за тоже самое дали. Вот так и живём)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14543
Re: Иностранца с почти тысячей рогов сайгака в багажнике...
Отправлено: 28.12.23 - 00:11
спрашивать надо с олигархов которые истерили везде бегая и лоббируя отстрел сайги ради арабских шейхов
тот же тургайский "хозяйственник" батыр сейкенов первым должен попасть под подозрение в продаже рогов иностранцам
тот же тургайский "хозяйственник" батыр сейкенов первым должен попасть под подозрение в продаже рогов иностранцам
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 361
Иностранца с почти тысячей рогов сайгака в багажнике задержала полиция в Костанае. Ущерб оценивают в 2 млрд тенге
Отправлено: 28.12.23 - 00:30
Цитата:
ну так потому что у них и нет какого-то особого рационального применения (если кому прям приспичило, можно свои собственные ногти погрызть и бесплатно и всегда в наличии).
а впаривать недалёким зарубежцам какой-нибудь невменяемый продукт в духе "народной медицины" и "гомеопатии" скорее считается признаком капиталистического устройства, и советскому государству не пристало таким заниматься. поэтому продавали сами рога без их переработки. а там можете хоть в десны их втирать, хоть с обратной стороны отверстие закупоривать - это уже без разницы.
Филипповна:
Всю жизнь живу здесь,а не видела использование рогов сайги
Всю жизнь живу здесь,а не видела использование рогов сайги
ну так потому что у них и нет какого-то особого рационального применения (если кому прям приспичило, можно свои собственные ногти погрызть и бесплатно и всегда в наличии).
а впаривать недалёким зарубежцам какой-нибудь невменяемый продукт в духе "народной медицины" и "гомеопатии" скорее считается признаком капиталистического устройства, и советскому государству не пристало таким заниматься. поэтому продавали сами рога без их переработки. а там можете хоть в десны их втирать, хоть с обратной стороны отверстие закупоривать - это уже без разницы.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 757
Re: Иностранца с почти тысячей рогов сайгака в багажнике...
Отправлено: 28.12.23 - 01:05
Цитата:
.....может государство в бочке засолит и в погребок до тяжёлых времён,при нестандартной ситуации расконсервируют или друзьям можно помочь,вот стране не смогли деньги выдать и ушли на новогодние каникулы а другие в парламенте не приняли единогласно о выделении суммы,чем никак и мы можем помочь,хоть рогами.
Филипповна:
.....может государство в бочке засолит и в погребок до тяжёлых времён,при нестандартной ситуации расконсервируют или друзьям можно помочь,вот стране не смогли деньги выдать и ушли на новогодние каникулы а другие в парламенте не приняли единогласно о выделении суммы,чем никак и мы можем помочь,хоть рогами.
Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 598
Re: Иностранца с почти тысячей рогов сайгака в багажнике...
Отправлено: 28.12.23 - 10:31
А в это время:
По сведениям, предоставленным Минэкологии, с 6 октября по 1 декабря 2023 года охотники изъяли (отстрелили) чуть менее 24 тысяч сайгаков. Это меньше 1/10 части от запланированного количества (300 тысяч).
Тушенку из мяса сайгаков запустили в производство на одном из мясоперерабатывающих заводов Костанайской области. Пока объемы небольшие — всего 2,5 тысячи банок в сутки, но за новинкой уже выстраиваются очереди.
«Консервы у нас забирают прямо с завода магазины Костанайской области и Астаны. В Аркалыке тушенку тоже продаем, люди ее под зарплату берут. Отпускная стоимость 325-граммовой баночки — тысяча тенге», — говорит директор Расул Муканов.
Более подробно читайте на сайте orda.kz
По сведениям, предоставленным Минэкологии, с 6 октября по 1 декабря 2023 года охотники изъяли (отстрелили) чуть менее 24 тысяч сайгаков. Это меньше 1/10 части от запланированного количества (300 тысяч).
Тушенку из мяса сайгаков запустили в производство на одном из мясоперерабатывающих заводов Костанайской области. Пока объемы небольшие — всего 2,5 тысячи банок в сутки, но за новинкой уже выстраиваются очереди.
«Консервы у нас забирают прямо с завода магазины Костанайской области и Астаны. В Аркалыке тушенку тоже продаем, люди ее под зарплату берут. Отпускная стоимость 325-граммовой баночки — тысяча тенге», — говорит директор Расул Муканов.
Более подробно читайте на сайте orda.kz
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