Машину остановили 22 декабря, около 18.40, на республиканской автодороге «Екатеринбург-Алматы» на выезде из областного центра. В ходе осмотра автомобиля сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и управления местной полицейской службы обнаружили в багажнике три дорожные сумки. Оказалось, что они принадлежат 29-летнему пассажиру, гражданину ближнего зарубежья.

- В сумках находилось 916 дериватов в виде рогов сайги, денежные средства в сумме около 7,5 млн тенге,- рассказал начальник УБОП ДП Костанайской области Серик БАЙГОНОВ. - Предположительно правонарушитель нанес государству ущерб около 2 миллиардов тенге.

Задержанный мужчина сейчас водворен в изолятор временного содержания.

Полицией начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Проводятся необходимые следственные мероприятия. Назначен комплекс соответствующих экспертиз.

Фото пресс-службы ДП КО