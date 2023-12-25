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≡ Два водителя скончались в больнице после ДТП на Большом мосту в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48263
Два водителя скончались в больнице после ДТП на Большом мосту в Костанае
Отправлено: 25.12.23 - 12:11
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Авария произошла в субботу, 23 декабря, около 13.10, возле ТД «Апельсин». Спустя двое суток в департаменте полиции сообщили, что виновник аварии и водитель второго автомобиля скончались в больнице.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13766
Re: Два водителя скончались в больнице после ДТП на Большом...
Отправлено: 25.12.23 - 12:11
#1
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Раньше эта дорога была широкой. Но потом "профессионалы" сделали ремонт и дорога стала узкой и без барьерного ограждения по середине . А его ох как там не хватает. Постояно бьются лоб в лоб.
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Maks2507
§ Maks2507
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
125
Два водителя скончались в больнице после ДТП на Большом мосту в Костанае
Отправлено: 26.12.23 - 01:41
#2
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Vit. За это время сколько машин там проехало? Тысячи и этот мерзавец убил себя, так и человека забрал невиновного. Я там сотни раз проезжал...тьфу тьфу живой. Дело не в дороге, в головах разруха
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Maks2507
§ Maks2507
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
125
Re: Два водителя скончались в больнице после ДТП на Большом...
Отправлено: 26.12.23 - 01:52
#3
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И ещё, 22 года. В соцсетях вопят, вот он ехал к отцу которому плохо было...нада пожалеть. Родных водителя Тойоты? У которого на ровном месте отобрали родственника. Сына, мужа, брата, отца
Вот же поколение тик тока. Ехал, превысил, не смотрел за дорожной обстановкой.
Хотя что там говорить, ежедневно за рулём. И вот есть хороший товарищ. Сейчас пенсионер нашего ЖолПол.
Честно, криком кричит, откуда этих взялось за рулём столько дол.... Повсюду
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