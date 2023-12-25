Авария произошла в субботу, 23 декабря. Спустя двое суток в департаменте полиции сообщили, что виновник аварии и водитель второго автомобиля скончались в больнице.

Напомним, в субботу, около 13.10, возле ТД «Апельсин» 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной Toyota Avensis. Последняя от удара столкнулась с ГАЗ-2705. Тогда в больницу госпитализировали четырех человек.

- В больнице от полученных травм скончались водители ВАЗ-2112 и Toyota Avensis, - сообщили сегодня в департаменте полиции. - По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.